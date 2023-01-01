إجراء جديد لحماية مستخدمي Chrome على سطح المكتب

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تتم حماية مستخدمي كروم على سطح المكتب من خلال مواقع الويب التي تحاول الوصول إلى موقع جهازك وحتى الكاميرا، وقريبًا سيعمل إصدار Android من Chrome أيضًا على منع هذه الأنظمة الأساسية من انتهاك خصوصيتك دون موافقتك.



يتم اختبار هذه الميزة بالفعل مع مستخدمي Android Chrome المختارين الذين يتعرفون على كيفية عدم إمكانية الوصول إلى كاميرا الهاتف وموقعه لمواقع الويب إذا كنت لا تريد ذلك، سيضمن الإلغاء التلقائي لهذه الأذونات عدم قدرة أي موقع عشوائي على البحث عن بياناتك واستخدامها لدفع الإعلانات المخصصة على المتصفح.



هناك مواقع ويب تزورها بشكل عرضي وينتهي بك الأمر بإتاحة الوصول إلى هذه المستشعرات الموجودة على هاتفك، لم تكن جوجل حريصة في السابق بشأن كيفية عمل التتبع ولكن خيار الإلغاء ضروري للأشخاص الذين يميلون إلى نسيان إزالة مثل هذه الإجراءات.

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شارك المرشد لقطات شاشة لميزة الإلغاء التي سيطبقها Chrome تلقائيًا. ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين تمكين الميزة من الإعدادات لتصبح فعالة حقًا.لقد حان الوقت لأن تتوفر ميزات الخصوصية مثل هذه لمستخدمي أندرويد أيضًا، الذين يواجهون هجمات أكثر تعقيدًا هذه الأيام، وستكون هذه الأداة مفيدة للملايين، ويبدو أن الميزة ستشق طريقها إلى إصدار Chrome Android العام بحلول الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يقدمها إصدار Chrome 128 للمستخدمين.يواجه مستخدمو Chrome الكثير من المشكلات الأمنية التي تصدر عنها الحكومة الهندية تحذيرًا أمنيًا على فترات منتظمة، هذه التحديثات متاحة بالفعل من Google ولكن هناك حاجة إلى تنبيه لجذب انتباه المستخدم.