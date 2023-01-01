إجراء جديد لحماية مستخدمي Chrome على سطح المكتب

تتم حماية مستخدمي كروم على سطح المكتب من خلال مواقع الويب التي تحاول الوصول إلى موقع جهازك وحتى الكاميرا، وقريبًا سيعمل إصدار Android من Chrome أيضًا على منع هذه الأنظمة الأساسية من انتهاك خصوصيتك دون موافقتك.
يتم اختبار هذه الميزة بالفعل مع مستخدمي Android Chrome المختارين الذين يتعرفون على كيفية عدم إمكانية الوصول إلى كاميرا الهاتف وموقعه لمواقع الويب إذا كنت لا تريد ذلك، سيضمن الإلغاء التلقائي لهذه الأذونات عدم قدرة أي موقع عشوائي على البحث عن بياناتك واستخدامها لدفع الإعلانات المخصصة على المتصفح.
هناك مواقع ويب تزورها بشكل عرضي وينتهي بك الأمر بإتاحة الوصول إلى هذه المستشعرات الموجودة على هاتفك، لم تكن جوجل حريصة في السابق بشأن كيفية عمل التتبع ولكن خيار الإلغاء ضروري للأشخاص الذين يميلون إلى نسيان إزالة مثل هذه الإجراءات.
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