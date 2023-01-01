إجازتك أحلى مع Xbox.. أربع ألعاب جديدة مجانية لفترة محدودة

يقدم Xbox للمستخدمين كل أسبوع عددًا من الألعاب المجانية للعب بالإضافة إلى خصومات كبيرة، ويمكن للمشتركين في Xbox Core وXbox Game Pass Ultimate الحصول على أربع ألعاب هذا الأسبوع لفترة محدودة، بما في ذلك لعبتين كلاسيكيتين من Tom Clancy.
ووفقا لما ذكره موفع "the sun"، أول لعبة متاحة لك هي Assetto Corsa، وهي لعبة سباق معروفة بمجموعتها من السيارات الخارقة، وهي واحدة من ألعاب السباقات الأكثر واقعية، وتحاول التقاط إحساس السيارات على مسارات السباق الواقعية.
أما اللعبة التالية المتاحة هي Lawn Mowing Simulator، وهي لعبة محاكاة مريحة تفعل بالضبط ما هو مكتوب على العلبة.
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