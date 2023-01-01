إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة المولد.. فيديو



المولد النبوى المولد النبوى



ينتظر الكثير من المسلمين قدوم مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أهم المناسبات الدينية بالنسبة للمسلمين حول العالم، وذلك لإحياء ذكرى ميلاد النبي، حيث بث تليفزيون "اليوم السابع" تغطية إخبارية من إعداد الزميل محمود رضا الزاملى وتقديم أحمد العدل والتي استعرض خلالها، أعلان وزير العمل محمد جبران عن أن يوم الأحد المُقبل -إجازة بأجر- للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

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حيث جاء ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ،الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، في هذا الشأن أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.وبهذه المناسبة العطرة تًقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة ، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل عليهم، بالخير.https://www.facebook.com/watch/?v=1226976675393525