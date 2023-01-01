إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة المولد.. فيديو

2حيث جاء ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ،الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ينتظر الكثير من المسلمين قدوم مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أهم المناسبات الدينية بالنسبة للمسلمين حول العالم، وذلك لإحياء ذكرى ميلاد النبي، حيث بث تليفزيون "اليوم السابع" تغطية إخبارية من إعداد الزميل محمود رضا الزاملى وتقديم أحمد العدل والتي استعرض خلالها، أعلان وزير العمل محمد جبران عن أن يوم الأحد المُقبل -إجازة بأجر- للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.
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