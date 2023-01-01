إتاحة Simpler Times اللعبة الأكثر راحة في Summer Game Fest 2023

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صورة الخبر: Simpler Times
Simpler Times

Simpler Times، اللعبة اللطيفة مثل العسل في يوم صيفي، متاحة الآن. Simpler Times هي لعبة استكشاف هادئة وبطيئة تدور أحداثها في غرفة نوم مريحة للغاية، وتتميز بذكريات تدوم مدى الحياة لاكتشافها وموسيقى تصويرية لموسيقى lo-fi الهادئة. أوقات أبسط متاحة على Steam.

تدور أحداث اللعبة على مدار أربعة مواسم، حيث تقوم البطلة تانيا بإخلاء غرفة نوم طفولتها وتنظر إلى حياتها مرة أخرى. غرفتها صغيرة الحجم، ولها نافذة كبيرة ومكتب وسرير ومشغل تسجيل يتحكم في الموسيقى التصويرية للعبة. يتعين على اللاعبين تبديل الفينيل فعليًا للحفاظ على استمرار إيقاعات lo-fi: قم بإزالة السجل، واختيار سجل جديد، وحرك الذراع ذهابًا وإيابًا، ثم قم بإسقاط الإبرة لأسفل. هذه العملية تأملية ومجزية، تمامًا مثل بقية اللعبة.

أعلن استوديو Indie Stoneskip والناشر iam8bit عن إطلاق Simpler Times المفاجئ خلال عرض Day of the Devs، والذي يعد جزءًا من Summer Game Fest. لقد لعبنا العرض التوضيحي في SGF العام الماضي ووجدنا أنها اللعبة الأكثر راحة في العرض.

المصدر: الوفد

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