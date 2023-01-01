"إبدأ يومك بـالماء الدافئ بالليمون: سرّ الصحة والنشاط في كوبٍ واحد

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صورة الخبر: الماء الدافئ بالليمون
الماء الدافئ بالليمون

كشفت خبيرة تغذية بريطانية أن هناك مشروباً "سحرياً" يجب على الجميع بدء يومهم به، وهذا المشروب هو الماء الدافئ بالليمون، فهو يرطب الجسم وغنى بالفوائد الصحية وتعزيز المناعة والنشاط، بحسب موقع دايلي إكسبريس.

وقالت الدكتورة أيسلين كامبريدج، أخصائية التغذية إن هذا الخليط البسيط يوفر العديد من المزايا الصحية ويستحق دمجه في طقوسك الصباحية، حتى لو لم تكن عادةً من محبي المشروبات الدافئة.

وأضافت كامبريدج: "هناك شيء واحد يجب على الجميع فعله منذ اللحظة التي يستيقظون فيها في الصباح، وهو شرب الماء، فهو يرطب الجسم ويخفض ضغط الدم".

وتابعت: "إذا كنت ترغب في الحصول على الطاقة والشعور بالارتياح، قم بعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ".

تمتد فوائد ماء الليمون إلى ما هو أبعد من مجرد الترطيب، فهو غني بفيتامين سي المعزز للمناعة.

وشددت كامبريدج أيضًا على أهمية العادات الليلية المناسبة لصباح أفضل، وقالت: "إذا كنت تتناول وجبة وتحاول النوم بعد ساعة أو ساعتين، فسوف يسبب ذلك فوضى لأن جسمك لا يستطيع الهضم ولا الراحة والتعافي، فكلاهما يلغي الآخر".

وأضافت: "سوف يتأثر نومك وعملية الهضم لديك، وعندما يجتمعان، سيكون لهما تأثير شديد على مزاجك".
وأوصت خبيرة التغذية بترك ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناول وجبة كبيرة قبل الذهاب للنوم.

المصدر: موقع دايلي إكسبريس

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