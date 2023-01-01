"إبدأ يومك بـالماء الدافئ بالليمون: سرّ الصحة والنشاط في كوبٍ واحد

كشفت خبيرة تغذية بريطانية أن هناك مشروباً "سحرياً" يجب على الجميع بدء يومهم به، وهذا المشروب هو الماء الدافئ بالليمون، فهو يرطب الجسم وغنى بالفوائد الصحية وتعزيز المناعة والنشاط، بحسب موقع دايلي إكسبريس.
وقالت الدكتورة أيسلين كامبريدج، أخصائية التغذية إن هذا الخليط البسيط يوفر العديد من المزايا الصحية ويستحق دمجه في طقوسك الصباحية، حتى لو لم تكن عادةً من محبي المشروبات الدافئة.
وأضافت كامبريدج: "هناك شيء واحد يجب على الجميع فعله منذ اللحظة التي يستيقظون فيها في الصباح، وهو شرب الماء، فهو يرطب الجسم ويخفض ضغط الدم".
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