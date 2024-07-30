أيهما أكثر قدرة على التمييز بين الألوان؟..النساء أم الرجال..

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في اكتشاف علمى مثير، توصل باحثون إلى أن النساء يتمتعن بقدرة فائقة على التمييز بين الألوان مقارنة بالرجال ، الأمر الذى يفتح افاقا جديدة لفهم الفروق البيولوجية بين الجنسين ، وكيفية التأثير على حياتنا اليومية .

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وبحسب ما ذكر على موقع "ديلى ميل" أوضحت دراسة أجرتها جامعة نيويورك أن النساء أفضل بكثير فى رؤية ظلال مختلفة من طيف الألوان ، ويرجع ذلك الى طبيعة جيناتهن .ويمكن للنساء التمييز بين الاختلافات الدقيقة في الظلال الصفراء والخضراء مقارنة بالرجال ، فالرجال يميلون الى رؤية اللون البرتقالى أكثر اصفرارا ، واللون الأخضر أكثر زرقة .وقد أرجع ذلك د. "أبراموف" عالم الأعصاب السلوكي ، الى أحد التفسيرات التى تقول أن النساء لديهم قدرة أكبر على رؤية الألوان ، بسبب برمجتهم وراثيا على القيام بأعمال المنزل، مما يحتاجن إلى مهارات أفضل في الألوان للتميز بين الطعام والنباتات الصالحة للأكل.فقد يحتاج الذكور إلى طول موجي أطول قليلاً من الذى تحتاجه النساء لرؤية نفس اللون، فالاختلافات صغيرة نسبيًا ولكنها واضحة ومهمة بين الذكور والإناث.وفى دراسة أجراها "أبراموف " لتمييز الألوان بين النساء والرجال ، بعد أن عرضت عليهم مجموعة ألوان مختلفة ، تبين أن النساء أكثر قدرة على ملاحظة الاختلافات الصغيرة بين الألوان المختلفة .