أيهما أفضل لإبطاء الشيخوخة ؟ النظام الغذائي النباتي أم المختلط..

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منذ فجر التاريخ، كان البحث عن الشباب الأبدي هاجسًا للإنسانية، ومع أن زهو الشباب قصير الأمد، إلا أن النظام الغذائي له تأثير ملموس على سرعة وطبيعة عملية التقدم في السن.

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عند السعي للشيخوخة البطيئة، يبرز نظامان غذائيان: النظام الغذائي آكل اللحوم والنظام الغذائي النباتي، من بين مجموعة متنوعة من الخيارات، ومن خلال هذا الموضوع إليك كل ما نحتاج إلى معرفته عن أيهما قد يكون أكثر فائدة للحفاظ على الصحة وتأخير عملية الشيخوخة، وفقا «لتايمز أوف إنديا».النظام الغذائي النباتيغالبًا ما يتم تقدير الأنظمة الغذائية النباتية لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والتي تعد ضرورية لمكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في عملية الشيخوخة، ويحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك خلل بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، مما يؤدي إلى تلف الخلايا والشيخوخة، كما أن الأنظمة الغذائية النباتية غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامينات C و E، والتي تحمي الجلد والخلايا من التلف، وفي عام 2021، وجدت دراسة في جدت دراسة في Frontiers in Nutrition أن الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم مستويات أعلى من مضادات الأكسدة في البلازما مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا شاملاً.وتعتبر صحة القلب والأوعية الدموية مهمة جدًا في تحديد طول العمر، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لمجلة جمعية القلب الأمريكية (2020)، فإن الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم مستويات كوليسترول وضغط دم أقل، وهي عوامل مهمة في الوقاية من أمراض القلب.