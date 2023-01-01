أول قمر بالذكاء الاصطناعي يحدد الأجسام على الأرض بدقة..في غصون دقائق..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في تطور خارق ومهم تمكن قمر صناعي متطور مزود بالذكاء الاصطناعي من تحديد 142 سفينة خارج الميناء في غضون دقائق.

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وتم تحقيق هذا الإنجاز التصويري بواسطة القمر الصناعي CogniSAT-6، الذي تديره شركة تكنولوجيا الفضاء Ubotica ومقرها دبلن، وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".ويستطيع هذا القمر الصناعي تحديد واكتشاف تفاصيل الأجسام الأرضية في الوقت الفعلي دون أي تأخير.ووفق بيان صحفي للشركة، فإن هذا يفيد للغاية في الكشف عن الصيد غير المشروع ومراقبة أنظمة المحيطات ومراقبة تغير المناخ.وقال فينتان باكيلي الرئيس التنفيذي لشركة Ubotica: "هذا تحول نموذجي لمراقبة الأرض، لطالما سعت الصناعة إلى نموذج لذكاء الأرض الحية، حيث يتم توليد الأفكار على متن القمر الصناعي ونقلها على الفور إلى الأرض، تعد مهمة CogniSAT-6 هي الأولى التي تحقق ذلك، مما أحدث ثورة في قدرات وكفاءة مراقبة الأرض من حيث التكلفة، علاوة على ذلك، تنقل الأقمار الصناعية الحالية الصور عادةً فقط عندما تمر عبر محطة أرضية، وقد يستغرق الأمر أحيانًا عدة أيام حتى يحدث ذلك".وبالإضافة إلى ذلك، تجمع الأقمار الصناعية البيانات دون تفسير، مما يتطلب معالجة أرضية تستغرق وقتًا طويلاً، ولكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبحت الأقمار الصناعية أكثر ذكاءً وكفاءة.