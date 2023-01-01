أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد رحيله عن أون سبورت



أحمد شوبير أحمد شوبير



شارك احمد جمال معد برنامج احمد شوبير صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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وظهر جمال فى الساحل الشمالي برفقة الاعلامي احمد شوبير اثناء قضاء العطلة الصيفية وكتب قائلا "اللي جاي حلو اوي باذن الله" ما اثار اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات "وكان احمد شوبير رحل عن قناة أون تايم سبورتس خلال الشهر الجاري بعد بيان من الشركة المتحدة حول الحفاظ على نهج الشركة ومعاييرها المهنية.إقالة شوبيروقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.وشددت الشركة المتحدة، على حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.