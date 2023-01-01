أول ظهور رسمي لـ كيت ميدلتون..بعد تلقيها العلاج الكيماوي..



كيت ميدلتون كيت ميدلتون

رصدت عدسات الكاميرات الأميرة كيت ميدلتون، في أول ظهور لها خلال حدث رسمي منذ تشخيص إصابتها بالسرطان، وبداية خضوعها للعلاج، فبعد ساعات من قيامها بنشر بيان مرفق بصورتها لتطمئن محبيها على وضعها الصحي، شوهدت برفقة زوجها وأطفالها أثناء مشاركتهم في مهرجان الألوان Trooping the colour، اليوم السبت 15 يونيو، احتفالا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.



وجاء ظهور أميرة ويلز مشرقا بعد شهور من الغياب بسبب حالتها المرضية، كما أن أناقتها كانت طاغية كالمعتاد، فاختارت زيا رسميا باللمسات الملكية ليليق بذلك الحدث، وهذه الصور التي تم التقاطها للأميرة الجميلة كيت ميدلتون وهي تلوّح وتبتسم للحشود.



كيت ميدلتون تتألق بالأبيض والأسود في أول ظهور رسمي

إطلالة ملكية بامتياز اختارتها أميرة ويلز كيت ميدلتون للعودة للأضواء من أجل الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث اليوم، في مهرجان الألوان Trooping the Colour، وجاء ظهور الأميرة العائدة ملفتا لحظة مغادرتها قصر باكنغهام في عربة زجاجية مع أطفالها الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، حيث شاهدناها متألقة بفستان ميدي باللون الأبيض، مميز بقصة مستقيمة تتخطى الركبتين، أبرزت معالم قوامها النحيف، وزين الفستان بلمسات كلاسيكية بالشريط الأسود الذي يحدد الياقة المستديرة، مع عقدة جانبية، كما زين أيضا بشرائط متباعدة على شكل حزام حول الخصر.

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كيت ميدلتون بفستان ميدي باللون الأبيض بقصة مستقيمة تتخطى الركبتينوأكملت أميرة ويلز طلتها بحذاء مدبب أبيض من Jimmy Choo، مع كلاتش من المخمل الأسود، وطبعت المزيد من الرقي على الإطلالة بارتداء قبعة مبتكرة كبيرة بنفس ألوان الفستان من تصميم Philip Tteacy، ونسقت أقراطا مرصعة باللؤلؤ، مع الاعتماد على تسريحة الكعكة المضفرة المنخفضة.كيت ميدلتون ترتدي قبعة مبتكرة كبيرة بنفس ألوان الفستان من تصميم Philip Tteacyيذكر أن كيت قامت بإعادة تدوير هذا الفستان المختار من Jenny Packham، حيث أنها قامت بارتدائه العام الماضي، وقد وضعت عليه بعض اللمسات الإضافية بداية من الحزام المختلف، إلى العقدة التي زينت الرقبة حيث أن التصميم القديم تميز بحزام سميك باللون الاسود وكان خاليا من العقدة الجانبية، وقد نسقت معه حينها حذاء مدببا باللون الأسود مع ترك شعرها منسدلاً.كيت ميدلتون تعيد تدوير الفستان المختار من Jenny Packham بوضع بعض اللمسات الإضافيةظهرت الأميرة شارلوت إلى جانب والدتها باطلالة طفولية أنيقة لم تخل هي الأخرى من اللمسات الملكية، كما أنها تناغمت مع اطلالات كيت، حيث ارتدت فستانا واسعا يتخطى الركبة بلون داكن، مزين بياقة متدلية من الأمام والخلف، وعلى عكس فستان والدتها زين بحزام أبيض عريض مع شريط أبيض يحدد حواف الياقة، وانتعلت الأميرة الصغيرة حذاء البالرينا باللون الأبيض، كما رفعت شعرها نصف رفعة وربطته بفيونكة بيضاء.كيت ميدلتون تطل بستايل كاجوال أنيققبل ساعات من الظهور الرسمي للأميرة كيت ميدلتون، قامت الصفحة الرسمية لأمير وأميرة ويلز على انستجرام بنشر بيان، كشفت من خلاله كيت ميدلتون عن بعض التفاصيل عن وضعها الصحي، وكذلك موعد ظهورها العلني الأول في حدث رسمي، وأرفق البيان بصورة هادئة لكيت بين أحضان الطبيعة، تألقت خلالها بستايل كاجوال أنيق حيث قامت بارتداء بنطلون الكاحل من الدنيم الداكن ذو الخصر العالي، مع توب أبيض مريح، ارتدت فوقه بليزر مقلم باللون البيج من توقيع Blaze Milano، تميز بتصميم أنيق بزر مزدوج مع خط أزرار عند المعصمين باللون البني، وتميز بتصميم مميز عند الجيوب الدائرية، وانتعلت كيت حذاءًا رياضيا مسطحًا باللون الأبيض كما قامت بترك شعرها الويفي منسدلاً.إطلالات سابقة لكيت ميدلتون بالأبيض والأسودرسمت كيت ميدلتون أناقتها في مناسبات عدة بإطلالات راقية بالأبيض والأسود، بالإضافة لظهورها العام الماضي بنفس الفستان الذي اختارته اليوم، نذكر أيضا تلك الإطلالة بفستان أنيق من توقيع رولان موريه باللونين الأبيض والأسود، مصمم بياقة بيضاء منسدلة فوق ذراعيها على شكل ياقة مستقيمة، مع قصة مجسمة ومستقيمة الأطراف باللون الأسود، ونسقت مع فستانها حذاءًا من برادا، وحقيبة كلاتش من توقيع ألكسندر ماكوين، كما قامت بسحب شعرها الأملس خلف أذنيها لإبراز الحلق المتدلي، وبدت كيت في غاية الأناقة في ذلك الظهور.كيت ميدلتون بفستان أنيق من توقيع رولان موريه باللونين الأبيض والأسودكما كان ظهورها خاطفا في حفل البافتا 2023، حيث تألقت كيت بفستان طويل باللون الأبيض من توقيع Alexandre McQueen صمم بقصة الكتف المائل المزين بوشاح متدلي بطول الفستان، مع خصر محدد، ثم انسدل بقصة فضفاضة غنية بالثنيات، وأضافت أميرة ويلز لمسة ملكية أنيقة لذلك الفستان بارتداء قفاز عالي من المخمل الأسود، واكتملت أناقتها بحلق ذهبي على شكل ورود متدلية من Zara.كيت بفستان طويل باللون الأبيض من توقيع Alexandre McQueenولن ننسى إطلالة كيت الراقية بصيحة البولكا دوت التي اعتمدتها لحضور احتفالية وسام الرباط في قلعة وندسور بإنجلترا العام الماضي، حيث سحرت عشاق الموضة بفستان راقي باللون الأبيض المنقوش بالنقاط السوداء من توقيع Alessandra Rich، مميز بنفس ذلك التصميم المحدد للخصر بالثنيات، مع أطراف منسدلة باستقامة لغاية الركبتين، كما تميز ذلك الفستان بأكمام طويلة وياقة عالية، وانتعلت مع ذلك الفستان حذاءا أبيضا بالمقدمة المدببة السوداء، دون أن تتخلى عن لمسة القبعة الملكية المزينة بالورود والمجوهرات المرصعة باللؤلؤ.