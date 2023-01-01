أول سيارات كلاسيكية يتم تحويلها لـ كهربائية

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في زمن يتزايد فيه الاهتمام بالاستدامة والطاقة النظيفة، تسعى شركة Everrati، التي تتخذ من أوكسفوردشاير مقرًا لها، إلى تحويل السيارات الكلاسيكية مثل لاند روفر وبورش إلى مركبات كهربائية حديثة.



تهدف الشركة إلى الحفاظ على السيارات القديمة واستدامتها، في ظل القيود المتزايدة على السيارات التي تعمل بالبنزين في مناطق الانبعاثات المنخفضة داخل المدن.





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تحويل السيارات الكلاسيكية إلى كهربائيةتعمل Everrati على إزالة المحركات وأنظمة النقل القديمة من السيارات الكلاسيكية واستبدالها بأنظمة بطاريات حديثة.هذا التحول لا يحافظ فقط على الشكل الخارجي للسيارة، بل يعزز أيضًا قدرتها على القيادة في بيئات حديثة وصديقة للبيئة.يؤكد جوستين لوني، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن تصنيع سيارة جديدة يمكن أن يولد حتى 20 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، بينما السيارات القديمة تحمل قيمة استدامة هائلة عندما يتم تحديثها بالكهرباء.نماذج فاخرة ومخصصةمن بين الإنجازات الحديثة للشركة، إعادة بناء سيارة مرسيدس باغودا 1964، وهي سيارة رياضية كلاسيكية امتلكها مشاهير مثل جون لينون وجون ترافولتا وهاري ستايلز.يجري تطوير هذه السيارة في ورشة سرية خارج نطاق الأنظار في قاعدة جوية سابقة، وكل سيارة يتم تحويلها تعد مشروعًا حسب الطلب، مما يجعلها غالية الثمن.على سبيل المثال، يمكن أن تبلغ تكلفة تحويل باغودا إلى سيارة كهربائية حوالي 330,000 جنيه إسترليني، إضافة إلى سعر السيارة الأساسي في السوق.الابتكار والتصنيعمنذ أن بدأت الشركة قبل ثلاث سنوات، تمكنت من تحويل 20 سيارة كلاسيكية إلى كهربائية، مع 12 سيارة إضافية قيد التصنيع.على الرغم من التكلفة العالية، فإن الطلب يأتي من عملاء أثرياء يبحثون عن الرفاهية والابتكار.أحد المشاريع الحالية للشركة هو تصنيع ست سيارات لاند روفر لأحد العملاء في دبي، وأخرى في منطقة هامبتونز خارج نيويورك.تجربة القيادة والتكنولوجياتتميز السيارات المحولة بأداء أفضل بفضل أنظمة البطاريات الحديثة، على الرغم من أن مداها أقصر مقارنة بالسيارات الكهربائية الحديثة.كما أن تحويل السيارات الكلاسيكية يتضمن تحديثات ضرورية مثل إضافة أنظمة أمان حديثة وتكييف هواء، وهو ما لم يكن متاحًا في الأصل.السوق المستهدف والطموحات المستقبليةمع أسعار تبدأ من 500,000 جنيه إسترليني، تركز Everrati على سوق متخصص يضم العملاء من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.ومع طموحات لتوسيع نطاق الإنتاج إلى 100 سيارة سنويًا، تسعى الشركة أيضًا إلى تقديم تقنياتها الفريدة من البطاريات ونقل الحركة لشركات صناعة السيارات الأخرى، مما يعزز مهمتها في نشر السيارات المستدامة.شركة Everrati تقدم مثالًا ممتازًا على كيفية المزج بين الابتكار والاستدامة للحفاظ على جمال وروح السيارات الكلاسيكية، مع توفير حل عملي وبيئي لمستقبل النقل.