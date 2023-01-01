أول زيادة سعرية على سياره بايك U5 بلس سيدان بعد إطلاقها في مصر



بايك U5 بلس سيدان بايك U5 بلس سيدان

شهدت الفترة الماضية تقديم الكان أوتو (الوكيل الجديد لسيارات بايك الصينية في مصر بدلا من بودي جروب) لأول زيادة سعرية على سيارة بايك U5 بلس الجديدة موديل2024 من فئة سيدان في السوق المحلي، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:

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- فئة هاي لاين بسعر 825 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).- فئة توب لاين بسعر 925 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).- فئة EV كهربائية بسعر 1 مليون و300 ألف جنيه (بدون زيادة).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 111 حصان وعزم 142 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT مع خاصية الجر الأمامي.أما الفئة الكهربائية من هذا الموديل فلم يتم الإعلان عن مواصفاتها الكاملة حتى الأن.وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مثبت سرعة.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- جهاز إنذار ضد السرقة.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح أمامية هالوجين.- تكييف هواء بمخارج خلفية.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 16 بوصة.- بلوتوث ومنافذ يو اس بي أمامية.- مقاعد خلفية قابلة للتعديل.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.