أول تعليق من رئيس الوزراء على شهادات وزير التعليم



رئيس الوزراء رئيس الوزراء



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اختيار الوزراء الجدد يشارك به جميع المؤسسات المعنية في الدولة وترشح عدد من الوزراء برؤية مختلفة بسوابق خبرات وخاصة معيار الكفاءة وإدارة ملف وزارته .



وأضاف مدبولي أن ما أثير حول شهادة أحد الوزراء سليمة 100?? مشيرا الى أنها ليست مزورة مؤكدا ان الأساس في اختيار الوزراء هو المؤهل العالي انما الماجستير والدكتوراه أشياء إضافية فقط .



القدرة على التعامل

وأكد الدكتور مدبولي أن الاهم من هذا هي القدرة على التعامل مع الملفات الوزارية وهذا هو المستهدف لافتا إلى أن الخبرة العملية شئ مهم جدا خاصة ان الجانب الاكاديمي وحده ليس كافيا وانما الخبرة العملية مع الجانب الاكاديمي يكمل بعضهم البعض.

واشار مدبولي إلى ان وزير التربية والتعليم لديه رؤية لادارة ملف التعليم من مشاكل الفصول والمعلمين والمراكز الموازية لدروس الخصوصية.