أول تعليق لـ«أحلام» عقب الإطاحة بها من «The Voice»

علقت المطربة الإماراتية أحلام، على قرار الإطاحة بها من برنامج «The Voice»، المُذاع على شاشة قناة «mbc».
وكتبت «أحلام»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «mbc محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي الأول والداعم الكبير لأحلام.. شكرًا على تقديركم لي دائمًا وأبدًا».
وكانت «أحلام»، قد فوجئت بالإطاحة بها من برنامج «The Voice» دون إبلاغها، بعدما كان مقرر أن تبدأ تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل، ورغم تصويرها البرومو الخاص بالبرنامج مع أعضاء لجنة التحكيم.
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