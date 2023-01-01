

أول تعليق لـ«أحلام» عقب الإطاحة بها من «The Voice» أول تعليق لـ«أحلام» عقب الإطاحة بها من «The Voice»

علقت المطربة الإماراتية أحلام، على قرار الإطاحة بها من برنامج «The Voice»، المُذاع على شاشة قناة «mbc».



وكتبت «أحلام»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «mbc محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي الأول والداعم الكبير لأحلام.. شكرًا على تقديركم لي دائمًا وأبدًا».



وكانت «أحلام»، قد فوجئت بالإطاحة بها من برنامج «The Voice» دون إبلاغها، بعدما كان مقرر أن تبدأ تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل، ورغم تصويرها البرومو الخاص بالبرنامج مع أعضاء لجنة التحكيم.

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ويأتي ذلك عقب اجتماع إدارة «mbc» بقيادة مازن الحايك وعلي جابر؛ للبت في استمرار عرض برنامج «The Voice»، بعد توقيف الأمير وليد الإبراهيمى، مالك شبكة «إم.بى.سى» على خلفية تورطه في قضايا فساد.وأرسلت إدارة القنوات رسالة خاصة للفنانة نوال الكويتية؛ لتحل بديلة للفنانة أحلام في لجنة تحكيم برنامج «The Voice»، خصوصًا بعدما اعتبرتها الإدارة معادية للنظام الملكي السعودي، وأن زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهجري، سبب في بعض المؤامرات التي تُحاك ضد المملكة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تأييده المعلن والصريح لأمير الدوحة.