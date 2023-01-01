أول تخفيض على أسعار سياره جي ايه سي إمباو الجديدة

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شهدت الفترة الماضية تقديم شركة جميل موتورز (وكيل شركة جي ايه سي GAC للسيارات) لأول تخفيضات سعرية على موديل 2024 الجديد من سيارتها إمباو، والتي يتم تقديمها محليا بثلاثة فئات تم الإعلان عن أسعارهم كالتالي بعد التخفيض:



- فئة أولى GS بسعر 1 مليون و60 ألف جنيه (بعد تخفيض 110 ألف جنيه).



- فئة ثانية GB بسعر 1 مليون و210 ألف جنيه (بعد تخفيض 100 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة GE S-style بسعر 1 مليون و300 ألف جنيه (بعد تخفيض 90 ألف جنيه).وتحمل السيارة محرك بسعة 1500 سي سي بقوة 170 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية بالسيارة الآتي:- مكابح مانعة للانغلاق ABS.- وسائد هوائية بالفئة الأولى و6 وسائد في الفئات الأعلى.- توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD.- برنامج ثبات إلكتروني ESP.- مثبت سرعة.- نظام مساعد هيدروليكي للمكابح HBA.- مكابح يد كهربائية EPB.- نظام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC.- حساسات ركن خلفية.- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.- تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX.- مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer.- مصابيح أمامية LED.- إضاءة نهارية LED.- تكييف يدوي.- شاشة عدادات رقمية 7 بوصة.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.