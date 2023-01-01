أول بيان رسمي من Telegram بعد اعتقال بافيل دوروف

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وفقًا لتقارير، تم اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، في مطار بالقرب من باريس يوم السبت كجزء من تحقيق أولي في نهج التطبيق المتراخي في الاعتدال والفشل في الحد من الأنشطة الإجرامية، وفقًا لرويترز، التي نقلت عن وكالات الأنباء الفرنسية BFM TV و TF1.

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كما ورد أن تيليجرام متهم بعدم التعاون مع الشرطة.في ظهر يوم الأحد، نشرت تيليجرام بيانًا على قناتها الإخبارية الرسمية وعلى X، قائلة إن الرئيس التنفيذي دوروف ليس لديه ما يخفيه وأنه من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة.وقالت الشركة: "تلتزم تيليجرام بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية - إن اعتدالها يتوافق مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار".وذكرت وكالة رويترز أن دوروف تم احتجازه بعد وصوله إلى مطار لو بورجيه على متن طائرة خاصة. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن مخاوف التحقيق الحالي تشمل فشل التطبيق في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاتجار بالمخدرات، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والأنشطة الاحتيالية.يعد تطبيق تيليجرام من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم، ويُستخدم على نطاق واسع في أجزاء من أوروبا وآسيا بشكل خاص.وقال دوروف في وقت سابق من هذا العام إنه يقترب من مليار مستخدم نشط شهريًا. يستخدم التطبيق تشفيرًا من البداية إلى النهاية ويدعم مجموعات تحتوي على عشرات الآلاف من الأعضاء، مما يسمح بالمشاركة الجماعية للمعلومات والمحتوى غير الخاضع للرقابة.أفادت إذاعة NPR أن بيانًا من مكتب المدعي العام في باريس سيصدر يوم الاثنين. وقالت تيليجرام في بيانها الخاص: "نحن ننتظر حلًا سريعًا لهذا الوضع".