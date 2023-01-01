أولمبياد باريس.. زياد السيسي يضرب موعدًا عريبًا في نصف نهائي السلاح

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تأهل المصري زياد السيسي إلى نصف نهائي منافسات سلاح السيف فردي رجال بأولمبياد باريس 2024، بينما انتهى مشوار محمد عامر بعد وداعه، اليوم السبت.

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وودع محمد عامر منافسات سلاح السيف من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الإيطالي لويجي ساميلي بنتيجة 15-13.وكان عامر تأهل إلى ربع نهائي منافسات سلاح السيف فردي رجال، بعد فوزه على الجورجي المصنف الثاني عالمياً ساندرو بازادزي في دور الـ16 بنتيجة 15-14.بينما حجز زياد السيسي - المصنف الأول عالميًا- مقعده في نصف النهائي عقب تفوقه على الألماني ماتياس سازبو بنتيجة 15-14.ويضرب زياد السيسي موعدًا عريبًا مع التونسي فارس فرجاني في نصف النهائي في الساعة 8:50 مساء اليوم، وبالتالي يضمن لمصر المنافسة على ميدالية خلال منافسات السلاح.وكان زياد السيسي تأهل إلى ربع نهائي منافسات سلاح السيف فردي رجال، بعد فوزه على الأمريكي ميتشيل سارون في دور الـ16 بنتيجة 15-13.