أوفر برايس على "هيونداي ألنترا AD" بقيمة 70 ألف جنيه في أحد المعارض



هيونداي ألنترا AD هيونداي ألنترا AD

في أحدث جولة لـ"مجلة عالم السيارات" بالمعارض في القاهرة لتفقد أسعار السيارات اليوم، وجدنا أن هناك بعض الطرازات التي تباع بـ أوفر برايس (أي بقيمة أعلى من السعر الرسمي المقرر من الوكيل) تصل قيمته إلى 70 ألف جنيه وأبرزها السيارة هيونداي "ألنترا AD" المجمعة محليا، إلى جانب بعض الطرازات الآخرى التي تباع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية بقيمة تصل إلى 110 ألف جنيه أمثال "نيسان صني".. وفي السطور التالية نستعرض تلك السيارات وأسعارها بالتفصيل..



أعلى من السعر الرسمي

1- هيونداي إلنترا AD

تباع الفئة الأعلى Topline من "ألنترا AD" لدى أحد الموزعين بـ أوفر برايس تبلغ قيمته 70 ألف جنيه، وفي معرض آخر بزيادة 150 ألف جنيه على السعر الرسمي ليصبح سعرها 1,120,000 جنيه و 1,200,000 بدلا من السعر الرسمي البالغ 1,050,000 جنيه، فيما لا تزال الفئة الأولى والثانية غير متوفرة حتى الآن.



يشار إلى أنه تم تدشين السيارة رسميا في الثالث عشر من شهر مايو الجاري في نسختها المجمعة محليا لأول مرة بالسوق المصري تحت مظلة الوكيل المحلي شركة جي بي غبور أوتو.

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وتعتمد "النترا AD" على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر MPI قادرا على توليد قوة 128 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.2- هيونداي أكسنت RBبلغت قيمة الأوفر برايس على "أكسنت RB" المجمعة محليا موديل 2025 في أحد المعارض بالقاهرة اليوم 20 ألف جنيه على الفئة الأولى و15 ألف جنيه على الفئة الثانية و60 ألف جنيه على الفئة الثالثة، مما أصبحت أسعارها كالتالي: 725 ألف جنيه (الفئة الأولى)، 750 ألف جنيه (الفئة الثانية)، و830 ألف جنيه الفئة الثالثة.تنطلق "أكسنت" المجمعة محليًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 125 حصان و 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.أقل من السعر الرسمي1- كيا سبورتاجتباع أعلى فئات الكروس أوفر SUV المدمجة "سبورتاج Sportage" موديل 2024 وهي "GT" بسعر أقل من السعر الرسمي بقيمة بلغت 70 ألف جنيه لتبلغ نحو 2,220,000 جنيه بدلا من 2,289,900 جنيه (السعر الذي أعلن عنه الوكيل مؤخرا).ويشار إلى أن الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل المحلي لعلامة "كيا KIA"، كانت قد أعلنت في بداية شهر مايو الجاري عن تخفيضات على أسعار "سبورتاج" تراوحت ما بين 310 و440 ألف جنيه، وكانت هذه هي التخفيضات الأولى منذ بداية العام الجاري.تعتمد سبورتاج على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا متصل بشاحن تيربو بحيث تصل قوته الحصانية إلى 180 حصان مع أقصى عزم دوران 265 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.. ورغم عدم اتضاح بيانات التسارع الخاصة بالسيارة، إلا أنه في النسخة السابقة كانت السيارة تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثوان، لذلك فمن المرجح ان يقل زمن التسارع في النسخة الجديدة.2- نيسان صنيحصلت "نيسان صني" المجمعة محليا على تخفيض بقيمة نحو 110 ألف جنيه على أسعارها في أحد المعارض مقارنة بأسعارها الرسمية حيث تباع الفئة الثالثة (أوتوماتيك) منها بسعر 650 ألف جنيه بدلا من 760 ألف جنيه (السعر الذي أعلن عنه الوكيل المحلي، نيسان إيجيبت) منتصف شهر أبريل الماضي.تعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.3- بي واي دي F3بالرغم من التخفيضات الأخيرة التي حصلت عليها "بي واي دي F3" الأسبوع الماضي إلا انه السيارة تتوفر في المعارض بأقل من السعر الرسمي بقيمة 40 ألف جنيه حيث تبلغ أسعار أولى فئاتها 480 ألف جنيه بدلا من 520 ألف جنيه (السعر الرسمي).تعتمد سيارة BYD على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.