أهم مواصفات سيارة شيفروليه كورفيت E-Ray الجديدة



شيفروليه كورفيت E-Ray شيفروليه كورفيت E-Ray

على مدى عقود، صمدت شيفروليه كورفيت أمام اختبار الزمن، متمسكة بصيغة مجربة وحقيقية لطالما أبهرت عشاق السيارات الرياضية.



ومع ذلك، أحدثت سيارة كورفيت C8 ثورة في هذا النهج عندما ظهرت لأول مرة في عام 2019 بمحرك وسطي، ما جعلها سيارة رياضية حديثة بكل المقاييس.



تواصل سيارة C8 إعادة كتابة القواعد، وتعد سيارة كورفيت E-Ray واحدة من أكبر الابتكارات في تاريخ هذه السلسلة الشهيرة.

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فهي ليست فقط أول سيارة كورفيت هجينة، بل هي أيضًا الأولى ذات الدفع الرباعي.كورفيت E-Ray قوة هائلة وأداء استثنائيتتميز مجموعة نقل الحركة في كورفيت E-Ray بمحرك V8 سعة 6.2 لتر ينتج 495 حصانًا (369 كيلووات) و470 رطل قدم (637 نيوتن متر) من عزم الدوران، الذي يقوم بتشغيل العجلات الخلفية كما هو متوقع.يرافق هذا المحرك محرك كهربائي مثبت في الأمام يولد قوة 160 حصانًا (119 كيلووات) و125 رطل قدم (169 نيوتن متر) من عزم الدوران.يمنح هذا الإعداد السيارة قوة إجمالية تبلغ 655 حصانًا (488 كيلووات).ورغم أن هذا أقل قليلاً من قوة سيارة كورفيت Z06 التي تبلغ 670 حصانًا (500 كيلووات)، إلا أن الدفع الرباعي الإضافي يجعل E-Ray أسرع بينهما.تتسارع السيارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم/ساعة) في 2.5 ثانية، قبل أن تقطع مسافة ربع ميل في 10.5 ثانية.وضع التخفي الكهربائيتتيح حزمة بطارية E-Ray بقدرة 1.9 كيلو وات في الساعة قيادة السيارة في وضع التخفي الكهربائي بسرعات تصل إلى 45 ميلاً في الساعة (72 كم/ساعة).هذا الوضع مثالي للقيادة الهادئة في الأحياء السكنية أو عند الخروج في الصباح الباكر، حيث يقلل من الضجيج ويجعل القيادة أكثر راحة وهدوءًا.نظام الدفع الرباعيإحدى أكبر الابتكارات في E-Ray هي نظام الدفع الرباعي، الذي يوفر ثباتًا وتحكمًا غير مسبوقين. مع هذا النظام، تتمتع السيارة بقدرة على التعامل مع مختلف الظروف الطرقية بشكل أفضل، مما يعزز من أمان القيادة ويزيد من ثقة السائق.على الرغم من أنها ليست سيارة هجينة تعمل بالكهرباء، فإن بطارية E-Ray تحصل على كل الطاقة التي تحتاجها من القيادة العادية والكبح المتجدد.هذا يعني أنك لا تحتاج إلى شحن البطارية بشكل منفصل، مما يجعلها سهلة الاستخدام ومريحة للسائقين الذين يبحثون عن الأداء العالي مع الاستدامة البيئية.التصميم الداخلي والتكنولوجياتأتي كورفيت E-Ray بمقصورة مريحة ومليئة بالتقنيات الحديثة، بما في ذلك نظام معلومات وترفيه متطور، وشاشات عرض عالية الدقة، وأنظمة أمان متقدمة.كورفيت E-Ray تجمع بين الأداء الرياضي الرائع والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات.