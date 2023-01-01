أهم مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف ‏iPhone في نظام iOS 18

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بعد عامين من الانتظار تقريبًا، دخلت شركة آبل أخيرًا سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أعلنت الشركة يوم الاثنين الماضي إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، التي يُعدّ محورها الرئيسي (Apple Intelligence)، وهو عبارة عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، التي ستصل إلى أجهزة آبل في أنظمة التشغيل iOS 18، و iPadOS 18، و macOS Sequoia الجديدة.



ولكن لم تطلق آبل على (Apple Intelligence) اسم نظام الذكاء الاصطناعي، وإنما أطلقت عليه اسم (نظام الذكاء الشخصي) Personal Intelligence، لأنه يركز في فهم السياق الشخصي للمستخدم لتزويده بالمعلومات ذات الصلة، مع الحفاظ على الخصوصية، التي تؤكد دائمًا أنها تضعها على رأس أولوياتها.



وقد أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل في افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين (WWDC 2024)، أن آبل تقدم فصلًا جديدًا من ابتكاراتها، إذ سيغير (Apple Intelligence) ما يمكن للمستخدمين إنجازه عند استخدام منتجات الشركة؛ لأنه يجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والسياق الشخصي للمستخدم لتقديم الذكاء النافع فعلًا.

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ولكن ما (Apple Intelligence)، وكيف يعمل، وما المزايا التي يقدمها لهواتف آيفون؟أولًا؛ ما (Apple Intelligence)؟أهم مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 18يُعدّ (Apple Intelligence) نهجَ آبل المتعدد الوسائط والمتعدد المنصات لمواكبة توجه حوسبة الذكاء الاصطناعي اليوم، إذ سيعمل في مختلف أنظمة الشركة وأجهزتها الحديثة، ويقدم هذا النظام مزايا إبداعية متعددة الاستخدامات، مثل: كتابة النصوص، وإنشاء الصور، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في المساعد سيري، وغيرها الكثير من تطبيقات آبل.وقد وضعت آبل الخصوصية نصب عينيها في تصميم (Apple Intelligence)، مما يعني مشاركة أقل قدر ممكن من البيانات مع أي جهة، حتى شركة آبل نفسها، إذ تعمل معظم مزايا (Apple Intelligence) في جهازك مباشرةً، وعندما تحتاج آبل إلى الوصول إلى السحابة للحصول على المزيد من قوة المعالجة، فإنها تستخدم خاصية المعالجة السحابية الخاصة (Private Cloud Compute) التي تتيح للنظام الاستفادة من قوة معالجة كبرى قائمة على خوادم الشركة، ولكن مع تطبيق معايير الحماية والخصوصية في التعامل مع بيانات المستخدمين، إذ لا تُخزن أبدًا في خوادم آبل.مع ذلك؛ تمنح آبل (Apple Intelligence) وصولًا غير مسبوق إلى بياناتك، حيث سيكون قادرًا على قراءة جميع رسائلك، ومراقبة تقويمك، ومتابعة خرائطك وموقعك، وتسجيل مكالماتك الهاتفية، وعرض صورك وفهم أي بيانات شخصية أخرى، ليتمكن من السياق الشخصي لك، ومن ثم يقدم لك معلومات مخصصة تناسب احتياجاتك بنحو أفضل.ثانيًا، ما مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستصل إلى آيفون في نظام iOS 18؟1- مزية الإشعارات ذات الأولوية (Priority Notifications):سيتمكن (Apple Intelligence) من فرز الإشعارات وتحديد أكثرها أهمية ثم يُظهرها لك في أعلى قائمة الإشعارات، مما يضمن عدم تفويت أي رسالة أو تحديث مهم.وستتيح لك خاصية (الملخصات) الجديدة إلقاء نظرة سريعة على الإشعارات الطويلة، حيث تعرض التفاصيل الرئيسية مباشرة في شاشة القفل، مثل ما يحدث في الدردشات الجماعية الفعالة.وقدمت آبل أيضًا وضع تركيز جديدًا يُسمى (تقليل المقاطعات) Reduce Interruptions، لتحسين التركيز خلال إنجاز المهام. لأنه عند تفعيل هذا الوضع ستظهر لك الإشعارات التي قد تحتاج إلى اهتمام فوري فقط، مثل: الرسائل النصية المتعلقة باستلام الأطفال من المدرسة.2- أدوات الكتابة الإبداعية:ينصب تركيز آبل على تمكين مزايا الذكاء الاصطناعي في جميع تطبيقاتها، لذلك قدمت في أنظمة iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia الجديدة إطار عمل يسمى (أدوات الكتابة) Writing Tools، يتيح لك إعادة كتابة النصوص وتدقيقها وتلخيصها في أي تطبيق تستخدمه بما يشمل: تطبيقات البريد، والملاحظات، و Pages، إلى جانب التطبيقات الخارجية.وتتضمن أدوات الكتابة الجديدة عدة أدوات وهي:أداة إعادة الكتابة (Rewrite): تتيح لك إعادة كتابة النصوص، من خلال تغيير صياغتها وأسلوبها لتناسب الجمهور المعني والمهمة التي تعمل عليها، مثل: استخدام الأسلوب الاحترافي عند تعديل الخطاب التعريفي، أو استخدام الفكاهة عند كتابة دعوة لحضور حفلة.أداة التدقيق (Proofread): تتيح لك تدقيق النصوص لغويًا وإملائيًا للتحقق من سلامتها من الأخطاء، وفي الوقت نفسه تقدم اقتراحات للتعديل، يصاحبها شرح لهذه التعديلات بحيث يمكنك مراجعتها أو قبولها بسرعة.أداة التلخيص (Summarize): تتيح لك تحديد النص وتلخيصه في صورة فقرات سهلة القراءة، أو نقاط معلوماتية قصيرة، أو في جدول، أو قائمة.3- توليد الصور من النصوص:أهم مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 18يضم (Apple Intelligence) أيضًا أداة جديدة تُسمى (Image Playground)، تتيح لك إنشاء صور مبتكرة وأصلية وممتعة في ثوانٍ، بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الاختيار من بين ثلاثة أنماط لإنشاء الصور، وهي:الرسوم المتحركة (Animation): تحويل النصوص إلى رسوم متحركة نابضة بالحياة.الرسوم التوضيحية (Illustration): إنشاء رسومات توضيحية معبّرة تجسد أفكارك.الرسومات (Sketch): تقدم لك رسومات إبداعية تعبر عن مشاعرك وإلهامك.علاوة على ذلك، سيكون استخدام أداة (Image Playground) في غاية السهولة، إذ إنها مدمجة في تطبيقات آبل الأساسية مثل الرسائل، مما يسهل مشاركة الصور المنشأة مع الآخرين. كما تتوفر كتطبيق مستقل، مما يسهل عليك تجربتها واستكشاف إمكانياتها بنحو أوسع.وتمتاز هذه الأداة بأنها قادرة على إدراك سياق استخدامها، لذلك تقدم اقتراحات لإنشاء صور مخصصة تناسب محتوى المحادثة أو النص المكتوب. فعلى سبيل المثال، يمكنها اقتراح صور مرتبطة بالرسائل الموجودة في المحادثة.وتتوفر أداة الصور أيضًا في تطبيقات آبل للإنتاجية، مثل: Keynote و Freeform و Pages، مما يسهل عليك إدماج الصور المنشأة في العروض التقديمية والمستندات التي تعمل عليها.4- رموز Genmoji الجديدة:أهم مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 18يأخذ (Apple Intelligence) الرموز التعبيرية إلى مستوى جديد تمامًا مع (Genmoji)، وهي عبارة عن رموز تعبيرية قابلة للتخصيص، تتيح لك التعبير عن مشاعرك وأفكارك بدقة، مما هو متاح مع الرموز التعبيرية التقليدية.ولاستخدامها كل ما عليك فعله هو كتابة وصف لما تريده، وسوف يقدم لك (Apple Intelligence)، رمزك التعبيري المخصص، بالإضافة إلى عدة خيارات أخرى إذا لم يرضِك الخيار الأول.ويمكنك إنشاء رموز Genmoji لأصدقائك وأفراد عائلتك باستخدام صورهم، كما يمكنك استخدام هذه الرموز مباشرةً في الرسائل النصية للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطريقة مبتكرة، أو مشاركتها كملصق أو رمز رد تفاعلي مثل رموز الإيموجي تمامًا.5- مزايا جديدة في تطبيق الصور:يقدم تطبيق الصور في نظام التشغيل iOS 18 تجربة محسنة من خلال تصميم جديد وإمكانيات ذكية بفضل (Apple Intelligence)، إليك بعض التحديثات الرئيسية:عرض الصور: يتميز التطبيق الآن بطريقة عرض واحدة مبسطة تحتوي على شبكة لعرض معرض الصور، تتيح لك الاختيار بين العرض حسب السنة أو الشهر أو عرض جميع الصور.المجموعات والذكريات: تتوفر أسفل الشبكة (المجموعات) و(الذكريات)، مع إمكانية تثبيت المجموعات المفضلة لديك وتخصيص ما يظهر من الصور حسب أهميتها.البحث باستخدام اللغة الطبيعية: يمكنك الآن البحث عن الصور باستخدام عبارات طبيعية أكثر، مثل: “مايا تجري وهي ترتدي قميصًا مصبوغًا” أو “نورة ولديها ملصقات على وجهها”.البحث في الفيديو: تمتد قدرات البحث المدعومة بـ (Apple Intelligence) إلى البحث عن الفيديو، حيث يمكنك العثور على لحظات محددة في مقاطع الفيديو والانتقال مباشرةً إلى الجزء ذي الصلة.تحرير الصور: تتيح لك أداة (Clean Up) الجديدة تحرير الصور من خلال تحديد الأشياء المشتتة في الخلفية وإزالتها دون التأثير في الموضوع الرئيسي، وهي تشبه تمامًا أداة (الممحاة السحرية) التي تقدمها جوجل في هواتفها.إنشاء الذكريات: يمكنك إنشاء قصتك الخاصة باستخدام مزية (الذكريات) من خلال كتابة وصف لما تريد عرضه، ثم سيختار (Apple Intelligence) أفضل الصور ومقاطع الفيديو بناءً على الوصف، ويتيح لك إنشاء قصة فيديو خاصة بك مع إمكانية إضافة موسيقا من (Apple Music) تتناسب مع الذكريات.6- الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى المساعد سيري:حصل تطبيق سيري، الذي أصبح عرضة للكثير من الانتقادات في السنوات الأخيرة، في نظام iOS 18 أخيرًا على قدرات الذكاء الاصطناعي التي يستحقها، كما حصل أيضًا على مظهر جديد مع ضوء بسيط متوهج يلتف حول حافة الشاشة عند تنشيطه.وبفضل نظام الذكاء الشخصي (Apple Intelligence)، أصبح المساعد سيري أكثر قوة وتكاملًا مع نظام التشغيل بأكمله، إذ يتمتع الآن بفهم أفضل للغة الطبيعية، وأصبح أيضًا أكثر تفاعلية في المحادثة، إذ يمكنه متابعة الحديث حتى في حال تلعثمت، وذلك بفضل معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة.كما يحافظ سيري على سياق المحادثة من طلب إلى آخر، مما يجعل التفاعل معها أكثر سلاسة، وأصبح من السهل التبديل بين إدخال البيانات عن طريق الصوت أو الكتابة، حسب ما يناسب احتياجاتك في كل لحظة.علاوة على ذلك، يستطيع سيري الآن تقديم دعم لك في استخدام أجهزتك، إلى جانب الإجابة عن الآلاف من الأسئلة عن كيفية إنجاز المهام في آيفون وآيباد وحواسيب ماك، وذلك بفضل معرفته الموسّعة بمنتجات آبل.ولكن أهم ما يميز سيري الآن، هو القدرة على فهم المحتوى الذي تستخدمه في الشاشة وتحليله (On-screen Awareness)، مما يتيح لك طرح أسئلة بشأن ما يظهر في شاشة جهازك للتفاعل معه، فعندما يرسل شخص عنوانًا في تطبيق للتراسل الفوري، يمكن أن تطلب من سيري إضافة العنوان مباشرة إلى جهة الاتصال الخاصة بهذا الشخص.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت آبل إدماج (ChatGPT) في المساعد سيري، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى قدراته وإمكاناته في فهم الصور والمستندات من دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.ولكن سيطلب سيري من المستخدمين الموافقة على استخدامه (ChatGPT) في معالجة أي طلب، وقالت آبل إن استخدام (ChatGPT) سيكون مجانًا ولن يتطلب إنشاء حساب، وأكدت أن (ChatGPT) لن يسجل طلباتك أو معلوماتك.