أهم مزايا الخصوصية القادمة إلى هواتف ‏iPhone في نظام iOS 18



iOS 18 iOS 18

يتضمن نظام التشغيل iOS 18 مجموعة واسعة من المزايا الجديدة التي ستصل إلى جميع الأجهزة المتوافقة في وقت لاحق من هذا العام. ويتضمن هذا النظام بعض مزايا الخصوصية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات، مثل: أذونات الوصول إلى جهات الاتصال المُحسّنة، والقدرة على إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية وقفلها، وتطبيق كلمات المرور المستقل، وغير ذلك.



وفيما يلي، سنذكر أهم مزايا الخصوصية القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 18:



1- إمكانية قفل التطبيقات وإخفائها:

في نظام iOS 18 ستسمح آبل للمستخدمين بقفل أو إخفاء أي تطبيق من الشاشة الرئيسية. وفي حال إخفاء التطبيق سينتقل تلقائيًا إلى ملف التطبيقات المخفية (Hidden) الموجود في مكتبة التطبيقات، وحتى تتمكن من فتح أي تطبيق مقفل أو الوصول إلى تطبيق مخفي تجب المصادقة باستخدام معرّف الوجه (Face ID) أو إدخال رمز المرور الخاص بالهاتف.

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تهدف آبل من هذه المزية إلى السماح للمستخدمين بحماية المحتوى الحساس من الوصول غير المصرح به عند مشاركة أجهزتهم مع أشخاص آخرين.ولتتعرف المزيد من التفاصيل حول مزية إخفاء التطبيقات ومزية قفل التطبيقات، وكيفية استخدام هذه المزايا الجديدة يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية قفل التطبيقات وإخفائها في هواتف آيفون“.2- تطبيق كلمات المرور الجديد:تتضمن الإصدارات السابقة من نظام iOS أداة لإدارة كلمات المرور مدمجة داخل تطبيق الإعدادات تساعد في إنشاء كلمات المرور وحفظها تلقائيًا في قسم كلمات المرور.وأما في نظام iOS 18، فقد أضافت آبل تطبيق كلمات المرور (Passwords)، وهو تطبيق جديد مستقل يتيح للمستخدمين إدارة كلمات المرور والمفاتيح الرقمية الخاصة بهم بأمان وفعالية وسهولة، ويساعد في الوصول إلى كلمات المرور المخزنة من أي جهاز آبل تمتلكه، كما يمكنك الوصول إلى كلمات المرور المخزنة الخاصة بك من أي جهاز يعمل بنظام ويندوز عبر خدمة iCloud.يُسهّل تطبيق كلمات المرور الجديد للمستخدمين الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بحساباتهم في التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة، ومفاتيح المرور وكلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي، ورموز المصادقة الثنائية. ويرسل التطبيق أيضًا تنبيهات للمستخدمين بالمشكلات الشائعة المتعلقة بكلمات المرور، مثل: كلمات المرور التي يمكن تخمينها بسهولة، أو التي استخدمتها عدة مرات.ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة مباشرة داخل التطبيق، كما يدعم استيراد كلمات المرور من خدمات خارجية، وقد أكدت آبل أن تطبيق كلمات المرور سيحافظ على المزايا الحالية الموجودة في خدمة (iCloud Keychain)، ويشمل ذلك كلمات المرور المشتركة وأكواد التحقق وقسم الملاحظات الذي يحتوي على تفاصيل إضافية بشأن كل مدخل.3- الحوسبة السحابية الخاصة:الحوسبة السحابية الخاصة (Private Cloud Compute) هي مزية من مزايا الخصوصية المرتبطة بمزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence).فعندما يطلب المستخدم طلبًا من المساعد الصوتي سيري المدعوم بمزايا الذكاء الاصطناعي، سيحلل الذكاء الاصطناعي الطلب لتحديد إذا كان يمكن معالجته في الجهاز نفسه أم أنه يحتاج إلى سعة سحابية كبيرة، وفي حال الحاجة إلى سعة سحابية كبيرة سيعتمد النظام على مزية (الحوسبة السحابية الخاصة) Private Cloud Compute التي سترسل فقط البيانات ذات الصلة بالمهمة لمعالجتها في خوادم آبل دون تخزين البيانات أو السماح لشركة آبل بالوصول إليها، وستُستخدم البيانات فقط لتلبية طلبات المستخدم.4- تحسينات في أذونات الوصول إلى جهات الاتصال:قبل نظام iOS 18، كان لدى المستخدم خياران فقط: منح تطبيق الصور وصولًا كاملًا إلى جميع جهات الاتصال الخاصة به أو عدم الوصول إليها إطلاقًا. لكن في نظام iOS 18، سيتمكن المستخدم من اختيار جهات اتصال محددة يمكن لتطبيق الصور الوصول إليها.