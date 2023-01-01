أهم المزايا المُتوقعة في ساعة آبل Watch Series 10 القادمة



Watch Series 10 Watch Series 10

أطلقت آبل هاتف iPhone X بعد مرور عشرة أعوام على إطلاق أول هاتف آيفون وتميز هذا الهاتف بتغييرات شاملة في العديد من الجوانب مقارنةً بجميع الطرز السابقة، ولأن هذا العام يمثل الذكرى العاشرة لإطلاق أول ساعة من ساعات آبل الذكية، فمن المُتوقع أن تطلق آبل ساعة Apple Watch 10 باسم Apple Watch X ومن المُتوقع أيضًا أن تتضمن هذه الساعة تحديثات في العديد من الجوانب.



وإذا كانت آبل ستتبع النهج نفسه الذي اتبعته في الذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف آيفون، فهذا يعني أن الإصدار القادم من ساعتها الذكية سيأتي مع تغييرات جذرية، فعندما أطلقت آبل طراز آيفون X كشفت أول مرة عن تقنية Face ID، وأزالت زر الشاشة الرئيسية وحسّنت مظهر الهاتف وتصميمه بنحو كبير، فهل يمكن أن تفعل آبل شيئًا مشابهًا لساعتها القادمة؟



أولًا: ما المزايا الجديدة المُتوقعة في ساعة Watch Series 10؟

إليك ثلاث ترقيات رئيسية من المُتوقع أن تحصل عليها ساعة آبل القادمة:

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1- تضم هيكلًا رقيقًا وشاشة كبيرة:مع أنه من غير المتوقع أن تتضمن ساعة Apple Watch Series 10 الجديدة هيكلًا كبيرًا كهيكل طراز Ultra، فمن المُتوقع أن تزيد آبل حجم الشاشة، ووفقًا لموقع بلومبرغ، سيكون لدى Apple Watch X أو Series 10 هيكلًا أرق وطريقة جديدة لإرفاق أحزمة الساعة. ويؤكد المحلل Ming-Chi Kuo ما نشره موقع بلومبرغ بأن Series 10 ستصبح أرق، ويدعي أيضًا أن آبل يمكن أن تقدم شاشات بأحجام جديدة تكون أكبر من شاشات الطرز السابقة.2- تأتي مع أحزمة مغناطيسية جديدة:أشار التقرير نفسه الذي نشره موقع بلومبرغ إلى أن الموصل المُستخدم لإرفاق أحزمة الساعة المتوفر في جميع ساعات Apple Watch يَشغل مساحة كبيرة، وتخطط آبل لحل هذه المشكلة بإضافة نظام مغناطيسي جديد لأحزمة الساعة، لكن التقرير يشير إلى احتمالية ألا يكون هذا النظام جاهزًا في وقت إطلاق ساعة Apple Watch 10.3- تتضمن مزايا جديدة لتتبع المؤشرات الصحية:يقال إن الشركة تخطط لإضافة مزية جديدة إلى ساعاتها الذكية يمكنها قياس معدل التنفس لاكتشاف اضطرابات النوم والتنبيه إلى وجود مؤشرات للإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم.تخطط آبل أيضًا لإضافة مزية جديدة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم وتسجيل القراءات والسماح للمستخدم بإضافة تفاصيل حول ما حدث معه عند ارتفاع ضغط الدم.من ناحية أخرى من المُتوقع إضافة مزية أمان جديدة للحماية من الغرق، وذلك بناءً على براءة اختراع قدمتها آبل في شهر مارس من هذا العام تُظهر أنه يمكن استخدام Apple Watch في المستقبل لاكتشاف الغرق.يمكن لساعة Apple Watch بالفعل تحديد متى يسبح شخص ما لتتبع التمرين، لكن براءة الاختراع هذه تشير إلى أن المستشعرات المدمجة في الساعة الذكية يمكنها أيضًا اكتشاف السلوك غير المنتظم في الماء وتنبيه الأشخاص القريبين بوجود خطر محتمل. ليس من المؤكد حتى الآن أن هذه المزية ستكون متوفرة في Apple Watch Series 10 أم لا.ثانيًا: متى ستُعلن آبل ساعة Watch Series 10؟عادةً تعلن شركة آبل الإصدارات الجديدة من ساعاتها الذكية Apple Watch بالتزامن مع إعلان الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون. وفي العام الماضي أعلنت الشركة ساعة Apple Watch Series 9 بالتزامن مع إعلان سلسلة iPhone 15، وفي العام الذي سبقه، أعلنت آبل ساعة Apple Watch Series 8 بالتزامن مع إعلان سلسلة iPhone 14.تعلن آبل عادةً الإصدارات الجديدة من هواتفها في شهر سبتمبر وهذا يعني أن ساعة Watch Series 10 ستُعلن في شهر سبتمبر أيضًا.