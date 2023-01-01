أهم المزايا الجديدة القادمة إلى أجهزة ‏iPad في نظام iPadOS 18



iPadOS 18 iPadOS 18

تقدم شركة آبل مزايا جديدة لأنظمة التشغيل المختلفة الخاصة بأجهزتها في كل عام، وفي هذا العام حصل نظام iPadOS 18 على مجموعة كبيرة من المزايا الجديدة لتعزيز تجربة استخدام أجهزة آيباد.



وخلال مؤتمر WWDC 2024، كشفت آبل عن العديد من المزايا الجديدة التي ستصل إلى أجهزة آيباد في نظام iPadOS 18 الذي ستطلقه آبل في وقت لاحق من هذا العام.



يتضمن iPadOS 18 مزايا التخصيص المتوفرة أيضًا في نظام iOS 18، مثل: إمكانية التحكم في تصميم الشاشة الرئيسية والتحكم في كيفية ظهور مركز التحكم، والمزية الأبرز القادمة إلى أجهزة آيباد عبر هذا التحديث تطبيق الآلة الحاسبة.

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إليك المزيد من التفاصيل حول أهم المزايا الجديدة القادمة إلى أجهزة آيباد في نظام iPadOS 18:1- تطبيق الآلة الحاسبة:تخطط شركة آبل لإطلاق مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تسميها Apple Intelligence لتعزيز تجربة استخدام آيباد وقلم آبل الإلكتروني Apple Pencil. ويأتي بعض هذه المزايا مع تطبيق الآلة الحاسبة الذي سيصل إلى أجهزة آبل هذا الخريف، ومنها: Math Notes.باستخدام Math Notes، يمكنك كتابة معادلات رياضية بخط اليد على جهاز آيباد باستخدام قلم آبل Apple Pencil، ورؤية كيفية حلها فورًا. ويمكنك تغيير بعض أجزاء المعادلة لرؤية الإجابة تتغير لحظيًا.تأتي مزية Math Notes مدمجة في تطبيق الآلة الحاسبة الجديد في أجهزة آيباد، وتأتي الآلة الحاسبة أيضًا مزودة بسجل مدمج، يتتبع الحسابات السابقة حتى تتمكن من الاطلاع عليها مرة أخرى لاحقًا إذا لزم الأمر.2- تحسين الكتابة بخط اليد:يستخدم العديد من الأشخاص قلم آبل Apple Pencil لتدوين الملاحظات بخط اليد على جهاز آيباد، ولتحسين هذه التجربة أضافت آبل مزية جديدة تُسمى Smart Script لتحسين طريقة تدوين الملاحظات بخط اليد لتبدو الملاحظات واضحة وأسهل في القراءة.حدّثت آبل أيضًا طريقة مسح الأشياء باستخدام Apple Pencil، فبعد التحديث إلى iPadOS 18، ستتمكن من مسح أجزاء من فقرة، ثم سيُعيد الجهاز تلقائيًا ضبط المحتوى لملء المساحة الفارغة، وستكون هذه المزية متاحة مباشرةً في تطبيق (الملاحظات) Notes الذي سيحصل أيضًا على بعض التحسينات في طريقة كتابة النصوص، مع خيارات تنظيم جديدة لمحتويات الملاحظات.3- إمكانية جدولة الرسائل:سيحصل تطبيق الرسائل في نظام iPadOS 18 على خيار جديد يُسمى (الإرسال لاحقًا) Send Later الذي يسمح لك بجدولة الرسائل النصية مباشرة في تطبيق الرسائل. كما سيظهر شريط Tapbacks بتصميم جديد وسيتضمن العديد من الرموز التعبيرية والملصقات أيضًا.4- مزايا أخرى:ستصل جميع المزايا الجديدة الخاصة بمتصفح سفاري في نظام macOS Sequoia أيضًا إلى iPadOS 18، مثل: وضع القارئ المُحسّن، ومزية تلخيص المقالات الطويلة. وسيتوفر تطبيق كلمات المرور المُحدّث في أجهزة آيباد؛ مما يتيح لك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي، وكلمات المرور الخاصة بحساباتك في التطبيقات ومواقع الويب، بالإضافة إلى رموز التحقق وتنبيهات الأمان عبر الأجهزة متعددة.ستحصل خدمة SharePlay أيضًا على تحديث ليشمل المزيد من الخيارات للرسم على الشاشة؛ مما يسمح لك بالإشارة إلى نقاط محددة كما يمكنك طلب الإذن للتحكم في الجهاز من بُعد. وسيوفر وضع اللعبة الجديد (Game Mode) صوتًا مكانيًا مخصصًا لتجربة لعب غامرة، بالإضافة إلى دعم المزيد من الألعاب.من ناحية أخرى، سيتضمن التحديث أيضًا مجموعة من مزايا التحكم في الخصوصية مثل: التطبيقات المخفية والمحتوى المقفل والمزيد من الطرق لإدارة أجهزة التتبع التي يمكنها الوصول إلى جهازك. وستصل إلى أجهزة آيباد التي تعمل بمعالجات M من آبل مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) الجديدة مثل: Rewrite و Proofread و Image Playground في وقت لاحق من هذا العام.