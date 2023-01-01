أهم الاختلافات بين فئات شانجان "UNI-T" في مصر



شانجان "UNI-T" شانجان "UNI-T"

منذ حوالي أسبوعين، شهدت الكروس أوفر SUV المدمجة "شانجان UNI-T" تخفيضات على أسعارها بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه والتي كان قد تم طرحها لأول مرة في السوق المصري خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023 بعد أن كان قد تم تقديمها عالميًا في شهر مارس عام 2020،. وفي السطور التالية نستعرض أسعار السيارة ومواصفاتها التفصيلية والفروق بين الفئات.



أسعار السيارة



?? الفئة الأولى Elite بسعر 1,400,000 جنيه

?? الفئة الثانية Premium بسعر 1,520,000 جنيه

?? الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,625,000 جنيه

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منظومة القوةتعتمد (يوني-تي) على محرك سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل قوته إلى 177 حصان وأقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض ذي 7 سرعات.. أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كالتالي:أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:•وسائد هواء أمامية للسائق والراكب الأمامي•وسائد هواء جانبية•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•برنامج ثبات إلكتروني ESP•نظام ثبات على المنحدرات HHC•نظام تحكم عند نزول منحدر HDC•فرامل يد إلكترونية EPB•خاصية التعليق التلقائي Auto Hold•حساسات ركن خلفية•كاميرا خلفية•مثبت سرعة•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMSوبالإضافة لما سبق تتميز الفئة الثانية بـ (وسائد هواء ستارية، حساسات ركن أمامية، مثبت سرعة تكيفي مع الحفاظ على المسافات المرورية، كاميرا للمنطقة العمياء في الجهة اليمنى، كاميرا برؤية 360 درجة، تحذير من الاصطدام الأمامي FCW، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB).وتنفرد الفئة الثالثة بـ (فرامل طوارئ أوتوماتيك للمشاة، مراقبة المنطقة العمياء BSM، نظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية LDW، خاصية البقاء في الحارة المرورية LKA، مثبت سرعة تكيفي مع الحفاظ على المسافات والحارات المرورية، مساعد للقيادة في الزحام TJA، خاصية الركن الأوتوماتيك، تحذير عند فتح الأبواب).التجهيزات الخارجيةتتوفر "شانجان UNI-T" في خمسة ألوان خارجية هم: (الأزرق، الأبيض، الأسود، ودرجتين من الرمادي).. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئاتها.الفئة الأولى (مليون و400 ألف جنيه)تتضمن التجهيزات الخارجية للفئة الأولى: (مصابيح أمامية وخلفية LED، إضاءة نهارية LED، تعديل ارتفاع الإضاءة الأمامية كهربائيًا، حساس إضاءة أوتوماتيك، مصابيح فرامل LED مرتفعة، مصابيح ضباب خلفية، مزيل ضباب للزجاج الخلفي، مرايا الأبواب بخاصية تسخين + مزيل ضباب، إشارات انعطاف LED بمرايا الأبواب، مقابض أبواب خفية، جنوط رياضية مقاس 20 بوصة، إطار طوارئ حديد).الفئة الثانية (مليون و520 ألف جنيه)بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ (طي مرايا الأبواب كهربائيًا، إطار خارجي للنوافذ باللون الأسود، فتحات عادم مزدوجة).الفئة الثالثة (مليون و625 ألف جنيه)وتنفرد الفئة الثالثة بـ (تحكم في الإضاءة العالية، حساس مطر أوتوماتيك).التجهيزات الداخليةالفئة الأولى (مليون و400 ألف جنيه)عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد + قابلة للإمالة والامتداد - ناقل حركة إلكتروني SBW - شاشة عدادات LCD مقاس 10.3 بوصة - شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 10.3 بوصة، خاصية عرض الهاتف على الشاشة - توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto - نظام الأوامر الصوتية - اختيار بين أنظمة القيادة Normal و Eco و Sport، - نافذة السائق فقط أوتوماتيك، إضاءة داخلية محيطة ملونة، فتحة سقف (كهربائية) - دخول السيارة بدون مفتاح، مفتاح ذكي، زر تشغيل/إيقاف المحرك..3 منافذ شحن USB - نظام صوت مكون من 6 سماعات - تكييف أوتوماتيك - فتحات تكييف خلفية - بلوتوث - فرش داخلي من الجلد - خاصية التهوية بالمقاعد الأمامية - ثلاجة بمسند الذراع الأمامي - إمكانية طي المقاعد الخلفية، مسند ذراع خلفي.الفئة الثانية (مليون و520 ألف جنيه)بالإضافة لما سبق تتميز الفئة الثانية بـ(، عجلة قيادة مكسوة بالجلد الطبيعي، جميع النوافذ أوتوماتيك، تعديل مقعد السائق كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما ثابتة)الفئة الثالثة (مليون و625 ألف جنيه)وأخيرا تنفرد الفئة الثالثة بـ (تشغيل المحرك عن بعد - فتح باب الشنطة كهربائيًا - دعم منطقة أسفل الظهر في مقعد السائق - تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائيًا - مقاعد أمامية بخاصية تدفئة - شاحن لاسلكي للهواتف).