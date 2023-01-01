أمّين الفتوى: يوضح واجبات الزوجة في الإسلام

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صورة الخبر: الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها"، لافتا إلى أن المرأة فى البيت مطالبة برعاية البيت بما فيه من مال وولد وعرض.

وأضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "المرأة تحمى نفسها من أجل زوجها، بالتدين والخوف من الله، والمرأة عندنا ترعى أولادها".

وتابع: "المال يكون سبب المشاكل بين الزوجين، هى تبص لفلوسه أو تكون عاوزة طلبات أكثر من قدرته، وقد يصل الأمر إلى الطلاق، وقد يكون الزوج ضعيف الإيمان تسبب مطالب الزوجة الزيادة عن قدرته فى أن يكون مرتشيا أو يسير فى أمر حرام".

المصدر: elbalad

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