أمين الفتوى ينصح كيف تتعامل مع البلاء: 3 أمور كان يفعلها النبي (فيديو)



الشيخ محمد كمال الشيخ محمد كمال

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قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما يكون الإنسان في حالة ابتلاء أو يُصاب بابتلاء، يجب أن يتعامل معه بالصبر والثقة في الله، لافتا إلى أن الابتلاء هو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل أكثر من غيرهم، وابتلى الصالحين لرفع درجاتهم.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "الابتلاء قد يكون في المال، أو الأولاد، أو الصحة، وليس قاصرًا على المصائب فقط، قد يكون الابتلاء بالخير أو الشر، فالله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالخير ليرى كيف يتصرف معه".وأضاف كمال: "للتعامل مع الابتلاء، يجب أولاً اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وهذا يعني أن الدعاء يمكن أن يخفف من البلاء أو يقي الإنسان من البلاء الذي لم ينزل بعد، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العبد اللحوح، الذي يدعو باستمرار".ولفت أمين الفتوى إلى أنه من الأمور الأخرى التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي كثرة الاستغفار، حتى وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان النبي يستغفر الله أكثر من سبعين مرة في المجلس الواحد، مشيرًا إلى أهمية الاستغفار في رفع البلاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الصلاة بكثرة، سواء كانت صلاة فرض أو نافلة، لأنها صلة بين العبد وربه وتساعد على الصبر والاطمئنان أثناء الابتلاء.https://www.facebook.com/watch/?v=1667991723989381