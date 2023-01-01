أمين الفتوى يحرم ما قامت به الزوجة للحفاظ على حقوقها

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى مها حول: "أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفى بعد الطلاق الرسمى، وذلك من أجل الاستفادة من المعاش".وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك نوعين من الطلاق: الطلاق الرجعى، الذى يمكن للزوجة العودة فيه إلى زوجها بدون عقد جديد، والطلاق البائن، الذى ينقسم إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، إذا كان الطلاق بينونة صغرى، يمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد، أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى، فلا يمكن العودة إلى الزوج السابق".
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