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أمين الفتوى يحرم ما قامت به الزوجة للحفاظ على حقوقها

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صورة الخبر: الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى مها حول: "أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفى بعد الطلاق الرسمى، وذلك من أجل الاستفادة من المعاش".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك نوعين من الطلاق: الطلاق الرجعى، الذى يمكن للزوجة العودة فيه إلى زوجها بدون عقد جديد، والطلاق البائن، الذى ينقسم إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، إذا كان الطلاق بينونة صغرى، يمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد، أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى، فلا يمكن العودة إلى الزوج السابق".

وأضاف أن الزواج العرفى فى هذه الحالة يعقد من أجل الحصول على معاش لا تستحقه الزوجة فى حال كانت متزوجة بشكل رسمى، وأن هذا يعتبر تحايلًا وغشًا، وهو غير جائز شرعًا.
وأوضح أن المال الذى يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يفقد بركته، ويجب تجنب هذه الممارسات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.

المصدر: youm7

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