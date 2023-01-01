أمير الكويت: خطوة استثنائية لتصحيح مسار الأمة.. حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة، عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"
وأكد في خطاب له أن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، لافتا إلى أن "التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى عدد من النواب.
وشدد أمير الكويت على أنه "لا يمكن تحمل المصاعب والعراقيل"، مشيرا إلى أن "هناك من يعطل مصالح البلاد"، وإلى "تدخلات في اختيار ولي العهد".
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