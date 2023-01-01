أمطار سوداء تضرب السودان.. ظاهرة جوية غريبة اعرف سببها

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أمطار سوداء اللون هطلت بغزارة على مناطق من السودان، وتسببت في إثارة ذعر المواطنين حول هذه الظاهرة الغريبة التي غيّرت من طبيعة الأمطار المعروفة، ودفعت السلطات المحلية إلى حالة من التأهب والاستعداد خاصة بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية.

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أمطار سوداء في السودانهطول أمطار سوداء في السودان أثار الذعر والهلع، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية السودانية من توقعات بهطول أمطار غزيرة جدًا مصحوبة بالرياح القوية والعواصف الرعدية في شرق ولاية النيل الأزرق، ولاية غرب كردفان، شمال ولاية جنوب دارفور ولايتي شرق ووسط دارفور، الأجزاء الشمالية والجنوبية لولاية شمال دارفور، كما يتوقع حدوث سيول مفاجئة.الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، يقول في حديثه لـ«الوطن» إنّ السودان تتأثر حاليًا بالأمطار الموسمية بسبب الفاصل المداري، وهو عبارة عن الكتل الهوائية الرطبة القادمة من المناطق الاستوائية أو المدارية وتتحرك شمالًا حتى تتقابل مع كتل شمالية جافة، وبالتالي يحدث رفع هذه الكتل الهوائية إلى الأعلى ما ينتج عنه تكاثر السحب الرعدية الممطرة بغزارة، وهذه الأمطار تهطل على السودان في هذا الوقت من العام.وأضاف «القياتي» أنّ هذه الأمطار تصل إلى الحدود الجنوبية عند حلايب وشلاتين وأبو سمبل من حين لآخر، كـ التي شهدتها مصر قبل أكثر من 10 أيام بسبب تأثر البلاد بالفاصل المداري أو الحزام المداري.وسبب هطول أمطار سوداء اللوم على مناطق من جنوب السوداء هو نتيجة تفاعل الأمطار بالغبار والسحب والأدخنة الموجودة في الهواء خاصة مع الطبيعة الرملية والصحراوية لهذه المناطق والحروب التي يعاني منها الشعب السوداني، ما يعمل على إثارة كبيرة للرمال والأتربة في الجو، في الوقت ذاته الذي يهطل فيه المطر فتظهر بهذا اللون، إلا أنّها في طبيعتها مياه عادية.حالة الطقس في السودانوبحسب هيئة الأرصاد السودانية، فإنّه من المتوقع أن يحافظ منخفض الهند الموسمي على موقعه المتعمق داخل مصدر ويمتد حتى شمال البلاد، كما يتوقع أن يتراجع الفاصل المداري جنوبا ليمر بمدينة بورتسودان، شمال أبو حمد، ودنقلا، مار بالأطراف الشمالية للولايات الغربية، كذلك يتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد، وعليه يكون الطقس حار نهارًا معتدل ليلًا في معظم أنحاء البلاد، وحار جدًا نهارًا دافئ إلى معتدل ليلاً في شمال البلاد والساحل الشرقي، وتكون أعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم 43 درجة مئوية في مدينة بورتسودان، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 19 درجة في مدينتي النهود وزالنجي.