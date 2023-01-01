أمطار رعدية وسيول تهدد هذه المناطق السعودية: تحذير عاجل من الأرصاد



أمطار رعدية وسيول أمطار رعدية وسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ في تقريره عن حالة طقس، اليوم الجمعة، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة.



وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

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فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.