أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2024



مدارس البترول مدارس البترول

يبحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في مصر، عن مستقبل آمن لأبنائهم بعيد عن الثانوية العامة الذي أصبح خلال السنوات الماضية كابوسا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يريد الطلاب التقديم لأبنائهم من خلال المدارس التكنولوجية الفنية في مختلف التخصصات مثل البترول والمدارس التقنية ومدارس البريد والسكة الحديد وغيرها.



مدارس البترول بعد الإعدادية

ومن أبرز تلك المدارس التي يريد أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في مصر، التقديم لأبنائهم بها هي مدارس البترول لما تمثل من مدارس تقدم تعليم لقطاع حيوي ومهم ويستطيع الطالب بعد التخرج من المدرسة العمل بسهولة في قطاع التعديل والبترول داخل مصر، والدول المجاور سواء في المنطقة العربية أو في البحر المتوسط.



في هذا السياق، يتسأل أولياء الأمور عن أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية في المحافظات المصرية، حيث تتواجد تلك المدرسة داخل مصر في عدد المحافظات، كما يريد أولياء الأمور معرفة شروط الالتحاق بمدارس البترول.

قد يعجبك أيضا...

أماكن مدارس البترول بعد الإعدادية 2024وفي هذا السياق، ينشر القاهرة 24 لـ أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في مصر مدارس البترول بعد الإعدادية، حيث تقع مدارس البترول بعد الإعدادية في العديد من المناطق بالمحافظات المصرية ومعظمها في القاهرة والجيزة فضلا عن الإسماعيلية ومرسي مطروح، حيث جاءت أماكن تواجدها كالتالي:مدرسة الطيران للبترول بالقاهرةمدرسة الشروق الصناعية بالقاهرة.مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعيةمدرسة البترول في حدائق الأهرام بالجيزة.المدرسة الفنية التجريبية بالإسماعيلية.المدرسة الفنية للبترول محافظة مرسى مطروح.مدرسة البترول الثانوية بالقاهرةمدرسة الإسكندرية الثانوية للبترول بنات.مدرسة الزقازيق الثانوية للبترول بنات.مدرسة بورسعيد الثانوية للبترول بنات.مدرسة السويس الثانوية للبترول بنات.مدرسة دمياط الثانوية للبترول بنات.مدرسة طنطا الثانوية للبترول بنات.مدرسة بنها الثانوية للبترول بنات.مدرسة المنصورة الثانوية للبترول بنات.شروط الالتحاق بمدارس البترولمن خلال النقاط التالية نوضح لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية شروط التقديم في مدارس البترول، حيث يمكن للطلاب دخول مدارس البترول بعد توافر الشروط، والتي جاءت كالآتي:أن يكون الطالب حاصلا على 150 درجة.يتراوح عمر المتقدم ما بين 15-18 عاما.أن يكون اللغة التي درسها في المرحلة الإعدادية اللغة الإنجليزية.اجتياز كافة الاختبارات المحددة للدخول.