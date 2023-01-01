أكثر من 300 قطعة حطام فضائي حصيلة أول إطلاق صينى لأقمار الإنترنت

أطلق صاروخ صيني من طراز Long March 6A أول 18 قمرًا صناعيًا لشبكة النطاق العريض Qianfan، والتي ستستضيف في النهاية ما يصل إلى 14000 قمر صناعى، ونجح الصاروخ في توصيل أقمار الانترنت إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، على ارتفاع حوالي 500 ميل (800 كيلومتر)، لكن مرحلته العلوية انفصلت بعد ذلك بوقت قصير، ما أدى إلى توليد سحابة من الحطام التي تتسابق الآن حول كوكبنا، وفقًا لقيادة الفضاء الأمريكية (USSPACECOM).وفقًا لما ذكره موقع "space"، قالت المنظمة في بيان اليوم: "يمكن لـ USSPACECOM تأكيد تفكك صاروخ Long March 6A الذي أطلق في 6 أغسطس 2024، مما أسفر عن أكثر من 300 قطعة من الحطام القابل للتتبع في مدار أرضي منخفض"، مضيفة "لم تلاحظ القيادة الفضائية الأمريكية أي تهديدات فورية وتواصل إجراء تقييمات روتينية للاقتران لدعم سلامة واستدامة المجال الفضائي".
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