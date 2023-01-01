أكاديمية المعلمين تعلن مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية للحصول على شهادة الصلاحية

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قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية للترقي 2023/2024، وذلك للأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا ملف الإنجاز الإلكتروني ولمن جاري استيفاءه على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم.



وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الفئة المستهدفة لحجر برامج التنمية للترقي 11 ألفا و319 معلم أول أ، من الفترة من 17 أبريل 2024 لـ 23 مايو وفقًا للتالي:



- من 17 أبريل وحتى يوم 23 المحافظات المستهدفة «القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية».

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- من 24 أبريل وحتى يوم 4 مايو المحافظات المستهدفة «القليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية»- من 5 مايو وحتى 16 مايو المحافظات المستهدفة «البحيرة والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط».- من 17 مايو حتى يوم 23 مايو المحافظات المستهدفة « سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر».وفي وقت سابق، أعلنت الأكاديمية المهنية المعلمين، قرارًا هامًا بشأن حجز البرامج الرقمية للقيادات التربوية «وكيل ومدير إدارة تعليمية ووكيل ومدير إدارة مدرسية وتوجيه فني» على منصة المعلم للتدريب عن بعد.وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على موقعها الرسمي، أنه نظرًا لكثرة المتقدمين للبرنامج وحيث أن يوم 9 إبريل يوافق إجازة رسمية، فقد تقرر مد فترة حجز الاختبارات فقط لمن أنهوا البرنامج، ليتسنى لهم حجز اختبار يومي 15، 16-4- 2024 ليتمكنوا من أداء الاختبار.