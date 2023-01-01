أقوى وأحدث موبايل Oppo Reno ينافس الكبار|تفاصيل

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فاجأت شركة أوبو الصينية محبي وعشاق هواتف الأندرويد بتحتفها الجديدة Reno12 Pro أحدث وأقوى هواتف سلسة Reno رينو الشهيرة المخصصة للفئة المتوسطة، إلا أن قدرات الهاتف التي قدمتها الشركة يمكنها أن تنافس بعض هواتف الفلاجشيب إلى جانب توفير سعر أرخص.







شاشة وتصميم هاتف أوبو Reno12 Pro

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يتميز هاتف أوبو Reno12 Pro بتصميم أنيق مع إطار معدني عالي القوة يخلق مظهرًا جديدًا مذهلاً مع ضمان التصميم الأقوى في هواتف سلسلة Reno مع حماية معززة ضد السقوط والضغط والماء.ويأتي هاتف أوبو Reno12 Pro بشاشة من نوع OLED مقاس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية قادرة على عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون مع توفير حماية للعين من الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الأجهزة، مع تقنية Splash Touch التي تسمح للشاشة بالعمل بشكل صحيح حتى عندما تكون الشاشة أو يدي المستخدم مبتلة.قدرات كاميرا هاتف أوبو Reno12 Proويضم هاتف Reno12 Pro 5G كاميرا بورتريه مقربة بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريب بصري يصل إلى 2x، وكاميرا أمامية للسيلفي جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وتأثيرات AI Portrait Retouching الجديدة التي تسمح بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي على ميزات الوجه.ويأتي مع بميزة Flash Snapshot المحسنة، التي تعمل على ضبط عملية التعرض للكاميرا بشكل أكثر مرونة، مما يسمح للصور بالتقاط تأثيرات إضاءة أكثر واقعية وألوان البشرة الطبيعية.ويوفر أيضًا فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية على كل من الكاميرات الخلفية والأمامية للحصول على فيديو مذهل عالي الوضوح بأربعة أضعاف دقة الفيديو 1080 بكسل.ويقدم هاتف أوبو Reno12 Pro مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي GenAI المتطورة 1 التي تغطي مجموعة من الاستخدامات اليومية. باستخدام AI Eraser المحدثة حديثًا، يمكن للمستخدمين بسهولة إزالة الغرباء العابرين في الصور بنقرة بسيطة بفضل قدرة الميزة على التعرف تلقائيًا على الأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها.كما يدعم الهاتف ميزتي AI المصممتين خصيصًا لتحسين الصور الجماعية. يضمن AI Clear Face التقاط كل فرد في اللقطة الجماعية بوضوح استثنائي من خلال استعادة التفاصيل عالية الدقة.معالج وبطارية هاتف أوبو Reno12 Proويعمل هاتف أوبو Reno12 Pro بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 7300-Energy من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية مع تقنية 4 نانومتر والتي تم تطويرها بالاشتراك مع MediaTek وOPPO لتوفير كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة.ويحتوي هاتف أوبو Reno12 Pro على تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 80 وات من OPPO، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير والأعلى كثافة في تاريخ سلسلة Reno، والتي توفرعمر بطارية يصل إلى أربع سنوات.