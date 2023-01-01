أقسم بالله بريء.. المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص



المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

تحدث سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق حبيبة الشماع من داخل حجز محكمة جنايات القاهرة بعد الانتهاء من مرافعة الدفاع، قائلا: اقسم بالله العظيم برئ ومعملتش حاجة.



وفور الانتهاء من حديثة، حضر قائد حرس المحكمة وتم إيداع المتهم داخل الحجز الخلفي .



وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، حجز القضية للحكم.