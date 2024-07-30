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أقراص الشوكولاتة تنقذك من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.. كيف ذلك؟

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

وجد باحثون أمريكيون أن الشوكولاتة هي إجراء وقائي فعال في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد الشوكولاتة
لذلك يمكن للشوكولاتة أن تحارب السكتات الدماغية والنوبات القلبية بنجاح وبناءً على هذه المعرفة، بدأ الخبراء في تطوير أقراص الشوكولاتة.

شارك في التجربة 18 ألف متطوع وطُلب من جميع المشاركين تناول الشوكولاتة طوال فترة الدراسة وبعد ذلك عاد ضغط الدم إلى طبيعته لدى غالبية المتطوعين، كما عاد عمل عضلة القلب إلى طبيعته.
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تتمتع الشوكولاتة بهذا التأثير بسبب محتواها من مركبات الفلافونويد والفيتامينات المتعددة التي لها تأثير مفيد على عمل القلب والأوعية الدموية.

في الوقت نفسه، لاحظ العلماء أن الاستهلاك غير المنضبط للشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري، وبدلاً من الوقاية من مرض واحد، من الممكن أن نواجه مرضًا آخر لا يقل خطورة.

وستحتوي الأقراص الخاصة التي ينوي العلماء تطويرها على كمية معينة من الشوكولاتة ومواد إضافية بتركيز سيكون له تأثير وقائي وعلاجي.

المصدر: الوفد

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