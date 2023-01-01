آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

أفكار مبتكرة لتزيين غرفة طفلك.. لتحفيز عقله وروحه

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أفكار مبتكرة لتزيين غرفة طفلك.. لتحفيز عقله وروحه

صورة الخبر: ديكور لغرفة طفلك
ديكور لغرفة طفلك

تعتبر غرفة الطفل هي أول عالم يستكشفه، لذا فإن تصميمها بشكل جميل وعصري أمر بالغ الأهمية كي يشعر بالراحة، لذا نستعرض خلال السطور التالية بعض النصائح التي ستساعدك علي اختيار أفضل ديكور لغرفة طفلك، وفقًا لما جاء في موقع housebeautiful

قطع أثاث متعددة الاستخدامات
اختر أثاثًا يمكن تعديله ليناسب نمو طفلك، مثل سرير كبير مصمم بمرونة يمكن التحكم فى حجمه.

مواد متينة
4

استخدم مواد طبيعية وآمنة مثل الخشب أو القطن، وتأكد من أن جميع الأركان آمنة لتجنب الإصابات وضمان الحماية لطفلك .

التخزين الذكي
استغل المساحة المتاحة بقدر الإمكان باستخدام دولاب وأدراج لـ حفظ ملابس الطفل وألعابه .
الألوان المحايدة
استخدم الألوان المحايدة كالبيج والأبيض والرمادي كقاعدة، ثم أضف لمسات من الألوان الزاهية مثل الأزرق والأخضر والوردي.

تأثير الألوان على الحالة النفسية
الألوان لها تأثير كبيرعلى نفسية الطفل، فالألوان الفاتحة والهادئة تساعده على الاسترخاء والنوم، بينما الألوان الزاهية تحفز الحواس والخيال لديه.

الإضاءة العامة
استخدم إضاءة عامة ناعمة في السقف لتوفير إضاءة كافية أثناء النهار.

الإضاءة الجانبية
أضف مصابيح قراءة بالقرب من سرير الطفل أو منطقة اللعب.

الإضاءة الليلية
استخدم إضاءة ليلية خافتة لتوفير شعور بالأمان في الليل.

اللوحات والملصقات
اختر لوحات وملصقات بألوان زاهية وتصميمات بسيطة تناسب عمر الطفل.

السجاد الناعم
استخدم سجادًا ناعمًا ومريح للعب والزحف كي لا يعوق حركة الطفل.

الألعاب التعليمية
ضع ألعابًا تعليمية ملونة وشخصيات كرتونية محببة لطفلك.

التركيز على السلامة
تأكد من أن جميع الأثاث والديكورات آمنة وخالية من الزوايا الحادة، لذا خصص مساحة صغيرة لطفلك للرسم والتلوين، والحفاظ على استخدام ورق جدران ذكي بتصميمات تعليمية أو ممتعة.

تعليق زينة على الحائط
يمكن تعليق زينة ملونة على الحائط لإضفاء لمسة من المرح وتوفير مكانً الخيمة الصغيرة مثاليًا للعب والتخيل.

المصدر: موقع housebeautiful

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أفكار مبتكرة لتزيين غرفة طفلك.. لتحفيز عقله وروحه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27614

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام