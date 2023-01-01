أفكار مبتكرة لتزيين غرفة طفلك.. لتحفيز عقله وروحه



ديكور لغرفة طفلك ديكور لغرفة طفلك

تعتبر غرفة الطفل هي أول عالم يستكشفه، لذا فإن تصميمها بشكل جميل وعصري أمر بالغ الأهمية كي يشعر بالراحة، لذا نستعرض خلال السطور التالية بعض النصائح التي ستساعدك علي اختيار أفضل ديكور لغرفة طفلك، وفقًا لما جاء في موقع housebeautiful

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قطع أثاث متعددة الاستخداماتاختر أثاثًا يمكن تعديله ليناسب نمو طفلك، مثل سرير كبير مصمم بمرونة يمكن التحكم فى حجمه.مواد متينةاستخدم مواد طبيعية وآمنة مثل الخشب أو القطن، وتأكد من أن جميع الأركان آمنة لتجنب الإصابات وضمان الحماية لطفلك .التخزين الذكياستغل المساحة المتاحة بقدر الإمكان باستخدام دولاب وأدراج لـ حفظ ملابس الطفل وألعابه .الألوان المحايدةاستخدم الألوان المحايدة كالبيج والأبيض والرمادي كقاعدة، ثم أضف لمسات من الألوان الزاهية مثل الأزرق والأخضر والوردي.تأثير الألوان على الحالة النفسيةالألوان لها تأثير كبيرعلى نفسية الطفل، فالألوان الفاتحة والهادئة تساعده على الاسترخاء والنوم، بينما الألوان الزاهية تحفز الحواس والخيال لديه.الإضاءة العامةاستخدم إضاءة عامة ناعمة في السقف لتوفير إضاءة كافية أثناء النهار.الإضاءة الجانبيةأضف مصابيح قراءة بالقرب من سرير الطفل أو منطقة اللعب.الإضاءة الليليةاستخدم إضاءة ليلية خافتة لتوفير شعور بالأمان في الليل.اللوحات والملصقاتاختر لوحات وملصقات بألوان زاهية وتصميمات بسيطة تناسب عمر الطفل.السجاد الناعماستخدم سجادًا ناعمًا ومريح للعب والزحف كي لا يعوق حركة الطفل.الألعاب التعليميةضع ألعابًا تعليمية ملونة وشخصيات كرتونية محببة لطفلك.التركيز على السلامةتأكد من أن جميع الأثاث والديكورات آمنة وخالية من الزوايا الحادة، لذا خصص مساحة صغيرة لطفلك للرسم والتلوين، والحفاظ على استخدام ورق جدران ذكي بتصميمات تعليمية أو ممتعة.تعليق زينة على الحائطيمكن تعليق زينة ملونة على الحائط لإضفاء لمسة من المرح وتوفير مكانً الخيمة الصغيرة مثاليًا للعب والتخيل.