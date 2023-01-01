أفضل 5 موبايلات في مصر تناسب الجميع..بأسعار "على قد الإيد"..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

مع تزايد التقدم التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية في السوق المصري، أصبح من الممكن الحصول على هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر مناسب.



وفي هذا التقرير، سنستعرض أفضل 5 موبايلات بأسعار قليلة في مصر لعام 2024، بناءً على الأداء، الكاميرا، عمر البطارية، والتصميم.





قد يعجبك أيضا...

1. شاومي ريدمي نوت 12يعتبر شاومي ريدمي نوت 12 واحدًا من أفضل الهواتف في هذه الفئة السعرية. يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة FHD+، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة. معالج MediaTek Dimensity 810 يضمن أداءً سلسًا، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تلتقط صورًا عالية الجودة، والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، ويبلغ سعر هاتف Redmi Note 12 حوالي 5999 جنيه مصري.2. ريلمي 10ريلمي 10 هو خيار آخر مميز في هذه الفئة. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة ودقة FHD+. معالج Qualcomm Snapdragon 680 يضمن أداءً قويًا، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD. الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل تقدم صورًا واضحة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويبلغ سعر الهاتف حوالي 8000 جنيه مصري.3. سامسونج جالاكسي A14سامسونج جالاكسي A14 يوفر توازنًا ممتازًا بين السعر والمواصفات. الهاتف مزود بشاشة PLS TFT بحجم 6.6 بوصة ودقة FHD+. معالج Exynos 850 مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت يوفر أداءً جيدًا للاستخدام اليومي. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تقدم صورًا واضحة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويبلغ سعر الهاتف حوالي 5900 جنيه مصري.4. هواوي Y7aيأتي هواوي Y7a بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة ودقة FHD+. الهاتف يعمل بمعالج Kirin 710A ويأتي بذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت. الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل تقدم أداءً جيدًا في مختلف ظروف الإضاءة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، وعلى الرغم من تواجد صعوبة الهاتف في مصر لكن إن حصلت عليه فمتوسط سعره سيبلغ 3000 جنيه مصري.5. إنفينيكس هوت 12إنفينيكس هوت 12 هو خيار ممتاز آخر. يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.82 بوصة ودقة HD+. معالج MediaTek Helio G85 يضمن أداءً جيدًا للألعاب والتطبيقات، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تلتقط صورًا جيدة، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير توفر عمر بطارية طويل، ويبلغ سعره حوالي 5499 جنيه مصري.