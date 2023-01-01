أفضل 5 تمارين للجسم..لفوق الأربعين..

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مع تقدم الإنسان في العمر، يصبح البقاء نشطًا أكثر أهمية للحفاظ على الصحة وحياة أطول وأكثر سعادة، وخاصة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.



عند تعلق الأمر بمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما فيمكن لإضافة التمارين المناسبة إلى الروتين أن تعزز مستويات الطاقة، وتعزز القدرة على الحركة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفيما يلي 5 تمارين مفيدة، حسبما جاء بتايمز أوف إنديا.





المشي

يعد المشي أحد أبسط التمارين وأكثرها فعالية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، فهو سهل على المفاصل، ولا يتطلب معدات خاصة، ويمكن القيام به في أي مكان، كما أظهرت الأبحاث أن المشي المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن ضغط الدم، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.، ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي أن المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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بناء صحة العضلات والعظاميعد تدريب القوة ضروريًا للحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام، والتي تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، وتعتبر التمارين مثل القرفصاء والطعنات وتمارين شريط المقاومة خيارات ممتازة، ووفقا لدراسة أجرتها مجلة أبحاث العظام والمعادن، فإن تدريب القوة مرتين في الأسبوع يمكن أن يزيد من كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، كما إنه يساعد في الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي وتحسين التوازن والتنسيق، مما يقلل من خطر السقوط.اليوجاتقدم اليوجا نهجًا شاملاً للياقة البدنية من خلال الجمع بين الأوضاع البدنية وتمارين التنفس والتأمل، كما إنها مفيدة بشكل خاص لتحسين المرونة والتوازن والصحة العقلية، ووجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تخفض ضغط الدم، وتحسن وظيفة الجهاز التنفسي، وتعزز نوعية الحياة بشكل عام.البيلاتستركز تمارين البيلاتس على القوة الأساسية والمرونة والوعي العام بالجسم، إذ إنها تنطوي على حركات خاضعة للرقابة تعزز قوة العضلات وتحسن الموقف، كما وجدت دراسة في مجلة علوم الرياضة والطب أن تمارين البيلاتس تحسن بشكل كبير المرونة وتحمل عضلات البطن والتوازن الديناميكي، وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، فيمكن أن تساعد تمارين البيلاتس في تقليل آلام أسفل الظهر وتحسين وضعية الجسم وتعزيز اللياقة الوظيفية بشكل عام.ركوب الدراجاتيعد ركوب الدراجات تمرينًا رائعًا آخر منخفض التأثير يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بينما يكون لطيفًا على المفاصل، سواء كان ذلك على دراجة ثابتة أو ركوب الدراجات في الهواء الطلق، ويمكن لهذا التمرين أن يحسن صحة القلب، ويعزز القدرة على التحمل، ويقوي عضلات الساق، ولقد نشرت المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية دراسة تبين أن ركوب الدراجات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50?.