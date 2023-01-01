أفضل هواتف Android المناسبة للطلاب في عام 2024

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يحتاج الطلاب إلى هواتف متوسطة السعر وغنية بالمزايا القوية، مثل: العمر الطويل للبطارية، والشاشة الكبيرة والعالية السطوع، وسعة التخزين الكبيرة، وقد أصبحت هواتف أندرويد المندرجة ضمن الفئة المتوسطة غنية بالمزايا القوية التي تجعلها خيارًا مناسبًا للطلاب والعديد من الفئات الأخرى من المُستخدمين.



يتوفر في الأسواق مجموعة واسعة من هواتف أندرويد المتوسطة المناسبة للطلاب، فإذا كنت أحد والدي طالب في المدرسة الثانوية وتفكر في شراء هاتف لابنك، أو كنت طالبًا في الكلية أو الجامعة وتفكر في شراء هاتف أندرويد جديد، يمكنك اختيار واحد من الهواتف التالية التي تُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المناسبة للطلاب في عام 2024:



1- هاتف جوجل Pixel 8a:

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تُعدّ هواتف جوجل المندرجة ضمن سلسلة Pixel A وأحدثها Pixel 8a من أفضل الهواتف الذكية المتوسطة التي يمكن للطلاب الاختيار منها.يضم Pixel 8a كاميرا تتمتع بمواصفات قوية؛ مما يجعل هذا الهاتف مناسبًا للطلاب الذين يحبون التصوير ويبحثون عن هاتف متوسط السعر يمكنه التقاط صور واضحة وعالية الجودة.يعمل Pixel 8a بالمعالج نفسه الذي تعمل به هواتف Pixel 8 الرائدة وهو Tensor G3. ويعمل بنظام أندرويد 14 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.يضم هذا الهاتف شاشة OLED بمقاس قدره 6.1 بوصات، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل. ويحتوي هاتف Pixel 8a على بطارية تبلغ سعتها 4492 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن أن يستمر بالعمل لمدة قدرها 20 ساعة.يُباع هاتف Pixel 8a بسعر يبدأ من 499 دولارًا.ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 8a الجديد“.2- هاتف سامسونج Galaxy A54 5G:إذا كنت تبحث عن هاتف يأتي بتصميم يشبه تصاميم هواتف سامسونج جالاكسي الرائدة ويُباع بسعر متوسط، فيمكنك اختيار هاتف Galaxy A54 5G الذي يُعد من أبرز هواتف سامسونج المتوسطة، وهو مناسب للطلاب بفضل شاشته الكبيرة، والعمر الطويل للبطارية، والسعة الكبيرة في ذاكرة التخزين الداخلية.يضم هذا الهاتف شاشة AMOLED بمقاس قدره 6.4 بوصات تدعم تقنية HDR لتوفير ألوان مشرقة وواضحة، كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. ويحتوي Galaxy A54 5G على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويتمتع بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن يستمر معك طوال اليوم بشحنة واحدة.يعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 1380 من سامسونج، ويتمتع بالأداء القوي ويمكنه التعامل مع معظم التطبيقات بسهولة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت.يُباع هاتف سامسونج Galaxy A54 5G بسعر يبدأ من 309 دولارات.3- هاتف سامسونج Galaxy A25 5G:يضم هاتف Galaxy A25 شاشة بقياس قدره 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.يعمل هذا الهاتف بمعالج (Exynos 1280) من سامسونج، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم شبكات الجيل الخامس.يحتوي Galaxy A25 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويمكنها الاستمرار بالعمل لمدة تبلغ 10 ساعات في حالات الاستخدام المكثف.يُباع هاتف سامسونج Galaxy A25 5G بسعر يبدأ من 199 دولارًا.4- هاتف OnePlus 12R:يأتي هاتف OnePlus 12R بتصميم أنيق يُشبه تصميم الهاتف الرائد OnePlus 12، ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يمتاز بقوة الأداء؛ مما يجعل هذا الهاتف قادرًا على التعامل مع معظم التطبيقات بسهولة حتى الألعاب الكثيفة، ويعمل بنظام أندرويد 14.يضم OnePlus 12R شاشة تتمتع بمواصفات قوية قريبة جدًا من مواصفات شاشة OnePlus 12، فهو يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بذروة سطوع قدرها 4500 شمعة في المتر المربع، كما يضم كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.ويحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويمتاز بدعم الشحن الفائق السرعة بقدرة تبلغ 100 واط.يُباع هاتف OnePlus 12R بسعر يبدأ من 500 دولار.ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 12R الجديد“.5- هاتف OnePlus Nord N30:إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد يُباع بسعر يقل عن 300 دولار، ويتمتع بأداء جيد فيمكنك اختيار هاتف OnePlus Nord N30.يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة يبلغ مقاسها 6.72 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، ويعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695) المتوسط الأداء.يتوفر هاتف OnePlus Nord N30 5G بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.يُباع هاتف OnePlus Nord N30 بسعر قدره 250 دولارًا.ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus Nord N30 5G .. إليك المواصفات والمزايا والسعر“.6- هاتف Moto G Stylus 2024:يمتاز هاتف (2024) Moto G Stylus عن باقي هواتف أندرويد في القائمة بوجود قلم إلكتروني يساعد في تدوين الملاحظات وتصفح الويب والتنقل بين التطبيقات بسهولة، فإذا كنت تبحث عن هاتف يأتي مع قلم إلكتروني ويُباع بسعر متوسط، سيكون هاتف (2024) Moto G Stylus مناسبًا لك.يضم هذا الهاتف الجديد شاشة من نوع (P-OLED)، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، كما يضم كاميرا خلفية ثُنائية العدسات وتأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.يعمل هاتف موتورولا بمعالج كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) ويساعد هذا المعالج في أداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة، كما يُساعد القلم المضمن مع الهاتف في تحسين تجربة تدوين الملاحظات والكتابة، ويمكن استخدامه أيضًا للتنقل بسلاسة بين التطبيقات وصفحات الويب.يحتوي هاتف Moto G Stylus الجديد على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.يُباع هاتف Moto G Stylus 2024 بسعر قدره 400 دولار.ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2024 الجديد“.