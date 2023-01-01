أفضل نظام غذائى لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الحمل

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من المهم تناول طعام صحي أثناء الحمل، إذا كانت رغباتك الشديدة فى الطعام تجعل من الصعب عليك الالتزام بنظام غذائي صحي، يمكنك اتباع بعض الحيل الغذائية التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots خلال فترة الحمل.



أكد التقرير، أن التغذية أثناء الحمل من الأمور المهمة لصحة ونمو الطفل، بينما تحاول كل امرأة حامل الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية، فإن الرغبة الشديدة في تناول الطعام أحيانًا تتغلب عليك، فالرغبة الشديدة أثناء الحمل هي مشكلة حتمية يجب على النساء الحوامل معالجتها، ومن المهم تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين C والمزيد خلال فترة الحمل، إذا كنت تعانين من الرغبة الشديدة غير المرغوب فيها أثناء الحمل، فيجب عليك محاولة تضمين بعض وصفات الوجبات الخفيفة الصحية للنساء الحوامل في نظامك الغذائي.



وقدم التقرير، أبرز وأهم الأطعمة المهمة للحوامل، ومنها:

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- البروتيناختر اللحوم الخالية من الدهون والدجاج منزوع الجلد، وحاول تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والمعالجة، وهو آمن للنساء الحوامل لتناوله، وتشمل المصادر الأخرى للبروتين الفول والعدس والمكسرات والبذور والمأكولات البحرية.- الأطعمة النشويةيجب أن تشكل الأطعمة النشوية التي تحتوي على الكربوهيدرات ربع حصة الطعام التي يتم تناولها. قم بتضمين الحبوب أو الأطعمة متعددة الحبوب مثل الخبز والأرز والمكرونة والكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز الأحمر والأرز البني والشوفان والقمح المكسور وما إلى ذلك في نظامك الغذائي. سيوفر المزيد من الألياف والمواد المغذية الأخرى، كما يجعلك تشعر بالشبع.- الحليب ومشتقاتهتعتبر منتجات الألبان مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو أمر مهم لعظام وأسنان قوية، من الأفضل اختيار الإصدارات قليلة الدسم عندما يكون ذلك ممكنًا. إذا كنت تفضل بدائل الألبان، يمكنك اختيار مشروبات الصويا والزبادي، ولكن اختر الأنواع غير المحلاة والمدعمة بالكالسيوم.- الفواكه والخضراواتاهدفى إلى تناول ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضروات المختلفة كل يوم، يمكن أن يشمل ذلك الخضار الورقية الخضراء والتفاح والموز والقرنبيط والبنجر، أضيفي الخضار والفواكه التي تعتبر مصدراً جيداً للألياف التي تساعد على الوقاية من الإمساك أثناء الحمل .- حمض الفوليكحمض الفوليك هو فيتامين ب الضروري أثناء الحمل لمنع العيوب الخلقية. يُنصح جميع النساء بتناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل وحتى نهاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل على الأقل، و خلال فترة الحمل، يزداد الطلب على حمض الفوليك بسبب دوره في نمو الجنين وتطوره.- الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكرياتاشرب الماء العادي بدلًا من المشروبات السكرية مثل الصودا ومشروبات الفاكهة والمياه المحلاة ومشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية. حاول إضافة الفاكهة أو الأعشاب إلى الماء للحصول على نكهة منعشة وتجنب المحليات والكريمة.- الحديديعد نقص الحديد أو فقر الدم أثناء الحمل أمرًا خطيرًا لأنه يمكن أن يزيد من خطر إنجاب طفل صغير جدًا وخفيف الوزن. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء والكبد والمكسرات والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وغيرها في نظامك الغذائي.