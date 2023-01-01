أفضل طريقة لطرد الشيطان من البيت: تحصينٌ إيمانيٌّ ونظافةٌ روحية



قراءة القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم

لا شك أن الشياطين هم أساس كل المشاكل الأسرية داخل المنزل الواحد وبين الأصدقاء ، وقد يتسبب وجودها في المنزل الى تفاقم الازمات فقد تصل المشكلة بين الرجل وزوجته الى حد الطلاق بل يتطور الامر أحيانا الى قتل الرجل زوجته او قتل الزوجة لزوجها وهو ما حدث خلال الفترة الماضية ، وأفضل طريقة لطرد الشيطان من البيت يبحث عنها كثير من الناس في ظل الظروف الصعبة وكثرة المشاكل داخل كل منزل او مقر العمل ، ولا شك ان أفضل طريقة لطر الشيطان لن تخرج عن بعض الأدعية والأذكار وآيا ت من القرآن الكريم .







أفضل طريقة لطرد الشيطان من المنزل

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لن تجد أفضل طريقة لطرد الشيطان من المنزل إلا باللجوء الى الله عز وجل بالدعاء والابتهال والتضرع الىه بالدعاء والصلاة والذكر والمواظبة على قراءة القرآن الكريم وتحديد ورد يومي لقراءته والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما شعرت بان هاجسا او وسواسا تجاه عمل الشر.- يجب علبك المواظبة على أذكار الصباح والمساء يوميا فكما قاجمع العلماء فلها مفعول السحر في إبعاد شيطاين الجن والإنس عن الإنسان وهي مجربة بالفعلالإكثار من الطاعات والعبادات، والأعمال النافعة التي تقرب العبد من الله تعالى، والابتعاد عن الأعمال التي تلحق بصاحبها تحمل الذنوب والمعاصي.الحرص على أداء الصلوات جماعة في المسجد، والحرص كذلك على قيام الليل، وعلى أداء السنن الرواتب.التفكر في مخلوقات الله تعالى، والتأمل في الآيات الكونية، فبذلك تتحقق الزيادة في الإيمان، ويتخلص العبد من الوساوس والشكوك التي تراوده.العلم بأن الله -تعالى- يحاسب العبد على ما يصدر منه، وليس على ما يفكر ويعتقد به.المداومة على ذكر الله عز وجل في جميع الأوقات والظروف والأحوال؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال : لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير . في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك)، فمن قال ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي من ذكر لله كان له حماية ووقاية من الشيطان.أفضل طريقة لطرد الشيطان1- قال تعالى : وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ، وفي موضع آخر : وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم .2. قراءة المعوذتين .عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما .3. قراءة آية الكرسي .عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت ، فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت : ما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية : الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . . حتى ختم الآية فإنه لن يزال عليك حافظ من الله تعالى ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما فعل أسيرك الليلة ؟ قلت : يا رسول الله علمني شيئا زعم أن الله تعالى ينفعني به ، قال : وما هو؟ قال : أمرني أن أقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشي ، زعم أنه لا يقربني حتى أصبح ، ولا يزال علي من الله تعالى حافظ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما إنه قد صدقك وهو كذوب ، ذاك الشيطان .4. قراءة سورة البقرة .عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة .5. خاتمة سورة البقرة .عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه .وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان .6. " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير " مائة مرة .عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتب له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك .7. كثرة ذكر الله عز وجل .عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ... ، وآمركم أن تذكروا الله تعالى ، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم ، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى .آيات طرد الشيطان من البيتسورة الفاتحة، آية الكرسي، و سورة الإخلاص(قل هو الله أحد) والمعوذتين بعد الصلوات، وقراءتها عند النوم.قراءة (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) .واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (163) إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون (164) ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب (165) البقرة 163-165- آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير (285) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (286) البقرة 284-286- والصافات صفا (1) فالزاجرات زجرا (2) فالتاليات ذكرا (3) إن إلهكم لواحد (4) رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق (5) إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب (6) وحفظا من كل شيطان مارد (7) لا يسمعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كل جانب (8) دحورا ولهم عذاب واصب (9) إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب (10) الصافات 1-15- وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم (79) فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون (80) فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (82) يونس79-82- سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (33) فبأي آلاء ربكما تكذبان (34) يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران (35) فبأي آلاء ربكما تكذبان (36) الرحمن 33-36- وإن تولوا فإنما هم في شقاق , فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم .- إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا .- أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .- تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون .- ويل لكل أفاك أثيم , يسمع آيت الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم .- وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين .إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (30) ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.