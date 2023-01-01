أفضل طريقة لحماية هاتفك من الاختراق..طبّقها فورًا ..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كثيرة هي الطرق التي تسعى بها العديد من الشركات للقيام بالوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية إلى أنه في المقابل يمكن لقيام بعض المستخدمين القيام بها عبر هواتف آيفون أن تحمي خصوصية المستخدمين وخاصة أنه يمكن لأي تطبيق القيام بجمع بعض البيانات، عن طريق هاتفك، لذلك يجب عليك تأمين بياناتك طوال الوقت.

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كاميرا الهاتفوفقًا لموقع .digitaltrends تسمح العديد من التطبيقات لك بالدخول لكاميرا الهاتف الخاصة بك، ويمكنك القيام بتحديد بعض التطبيقات التي تقوم باستخدام الكاميرا وذلك من خلال قسم الإعدادات، والقيام بإغلاق الخاصية أمام التطبيقات التي لا تريد استخدام فيها لكاميرا الهاتف.الميكروفونلا يجب السماح لجميع تطبيقات الهاتف بالقيام بالحصول على مدخل وذلك للجانب الصوتي من الهاتفتتبع الإعلاناتتساعد هواتف الآيفون على منح المستخدم لخاصية التقليل من القيام بتتبع الإعلانات وتفعيل لتلك الخاصية في الإعدادات.على الجانب الآخر تمتلك هواتف آيفون لخاصية الصور المباشرة، والتي تقوم بالتقاط الصور على شكل فيديو سريع، يقوم بالبدء وذلك قبل ثانية من نقر زر التصوير ويمكن القيام بإغلاق هذه الخاصية لمنع وصول الصور على شكل فيديو قصير قد يقوم بالكشف عن المعلومات الصوتية أو واللقطات غير الضرورية وذلك عن الحياة الشخصية، ومشاركتها مع الأصدقاء.إغلاق لخاصية الرسائليجب القيام بإغلاق خاصية الرسائل الكاملة والتي تظهرعلى شاشة الهاتف وذلك بالرغم من القيام بإغلاق الشاشة.كلمة سريةيستخدم الكثير من مستخدمي هواتف الآيفون لخاصية البريد الصوتي، وذلك للقيام باستقبال الرسائل في حال عدم وجود القدرة لديهم للقيام بالرد على المكالمات لذا يجب القيام بوضع كلمة سرية وذلك قبل الدخول للبريد لحماية بياناتك من السرقة.