أفضل طريقة لإزالة البقع والشحوم من زجاج الفرن

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يعاني الكثيرون من ربات البيوت من تنظيف زجاج الفرن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة وهو أمر صعب وشاق، وغالبًا ما يستغرق بعض الوقت.



وبحسب ما ذكرته صحيفة اكسبريس البريطانية، هناك خمسة أشياء منزلية من المرجح أن تكون لديك بالفعل في المنزل تساعدك على تنظيف زجاج الفرن.



وتشمل الأدوات اللازمة في التنظيف منها قطعة قماش من الألياف الدقيقة ووعاء وشفرة حلاقة (اختيارية) وماء وصودا الخبز .

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وينصح بعض خبراء التنظيف، أن أول شيء يجب عليك فعله هو مسح أي أجزاء سائبة من الأوساخ بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة.والخطوة التالية هي صنع معجون التنظيف الذي سيعمل بسحره على أبواب الفرن المتسخة، من خلال سكب صودا الخبز في الوعاء ثم أضف الماء ببطء إلى صودا الخبز لعمل معجون، وبمجرد أن يصبح قوامه مثل كريم الحلاقة، يكون لديك المعجون المثالي لتنظيف الفرن.وتابع الخبراء: "انشر العجينة على الجزء الداخلي من نافذة الفرن، واترك هذا لمدة 15 إلى 20 دقيقة.والخطوة التالية هي مسحه بقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة ومسح المعجون بعيدًا، باستخدام شفرة الحلاقة لكشط أي بقايا لزجة برفق.وينصح الخبراء "تأكد من استخدام الحافة المسطحة وليس الزاوية حتى لا تخدش زجاجك".قد تحتاج إلى تكرار الخطوات من 1 إلى 7، ولكن بمجرد أن يصبح الزجاج نظيفًا، يمكنك استخدام قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة لتلميع أي خطوط على الزجاج.أما بالنسبة لباب الفرن من الخارج، فهي عملية أسهل بكثير، كل ما تحتاجه هو عصير الليمون أو الخل الأبيض المقطر وقطعة قماش من الألياف الدقيقة لمسح باب الفرن الزجاجي جيدًا.