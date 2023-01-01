أفضل طرق تنظيف شفاط المطبخ للتخلص من الدهون والأوساخ



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

الشفاط يعد من الأجهزة الأساسية في كل مطبخ، حيث يساعد في التهوية وإزالة شحوم الطعام، ولكن كثيراً ما يتم إغفال تنظيفه بانتظام، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث روائح غير مستحبة في المطبخ، لذلك، نقدم لكِ اليوم طرقاً بسيطة وفعالة لتنظيف شفاط المطبخ في بضع دقائق.

قد يعجبك أيضا...

أسهل طريقة لتنظيف شفاط المطبخالشفاط يعمل على إزالة البخار والدخان والروائح الناتجة عن الطهي، وعندما تلاحظين تراكم الرطوبة أو ظهور روائح قوية في المطبخ، فهذا يشير إلى ضرورة تنظيفه لأنه قد يكون مسدوداً.إليكِ الطريقة المثلى لتنظيفه باستخدام المكونات المتوفرة في منزلك:تحضير محلول التنظيف:قومي بملء الحوض بالماء الساخن وأضيفي كمية وفيرة من سائل غسيل الأطباق.نقع الشفاط:ضعي الشفاط في الحوض واتركيه منقوعاً في الماء الساخن مع الصابون.إضافة ملح الليمون:رشي ملح الليمون على الشفاط وافركيه برفق.تنظيف البقع الدهنية:اتركي الشفاط منقوعاً لمدة 15 دقيقة على الأقل، وزيدي الوقت إذا كانت هناك بقع دهنية شديدة.فرك الشفاط:استخدمي سائل غسيل الأطباق لإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة.تنظيف الشفاط المثبت:إذا كان الشفاط مثبتاً، قومي بمسحه بإسفنجة مبللة بنفس محلول التنظيف.تنظيف شفاط المطبخ باستخدام خل التفاح والملحيمكنك أيضاً تنظيف شفاط المطبخ باتباع الخطوات التالية:نقع الشفاط:اغمسي الشفاط في ماء ساخن مع خل التفاح لمدة 30 دقيقة.تكرار النقع:انقعيه مرة أخرى في الماء الساخن إذا لزم الأمر.تنظيف الشفاط:افركي الشفاط بفرشاة ناعمة لإزالة الأوساخ.شطف الشفاط:اغسليه جيداً بالماء الجاري.استخدام ملح الليمون:يمكنك إضافة ملح الليمون إلى خليط التنظيف إذا رغبت في تعزيز الفعالية.تجفيف الشفاط:اتركي الشفاط يجف تماماً قبل إعادة تركيبه.يمكنك تكرار هذه الخطوات من مرة إلى مرتين أسبوعياً للحفاظ على شفاط المطبخ نظيفاً وخالياً من الدهون.التمتع بمطبخ نظيف ورائحة منعشة لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد مع هذه الطرق البسيطة لتنظيف شفاط المطبخ!