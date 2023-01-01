أفضل ساعة ذكية بسعر مش هتصدقه..تنافس Apple Watch ..

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إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في شراء ساعة OPPO Watch x والتي أطلقتها شركة OPPO مؤخرًا في أوروبا، وذلك بعد ظهورها لأول مرة بالصين في شهر مارس.



وتأتي الساعة مع نظام WearOS 4 وشريحة Snapdragon W5 Gen 1



وتشبه ساعة OPPO Watch x الذكية تمامًا OnePlus Watch 2 من حيث المواصفات، و تتميز ساعة Oppo Watch X بتصميم دائري وذلك مع حافظة تعد مصقولة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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وفقا لموقع “ oppo "تتميز ساعة OPPO Watch x بشاشة AMOLED وبمقاس 1.43 بوصة محمية وتأتي مزودة بزجاج Sapphire Crystal Glass، وبدقة 466 × 466 بكسل وبذروة سطوع 1000 نتس. وتدعم شاشة AMOLED تقنية Always-on.تحتوي ساعة OPPO Watch x على عنصري تحكم فعليين قرص دوار وزر وذلك على الجانب الأيمن وهي معتمدة من MIL-STD 810H للمتانة.وتأتي الساعة مع نظام WearOS 4 وشريحة Snapdragon W5 Gen 1كما تأتي ساعة OPPO Watch x مقاومة الماء IP68 حتى عمق 50 مترًا.أما عن معالج ساعة OPPO Watch x فهي تعمل ساعة Oppo Watch X بمعالج Snapdragon W5 Gen 1 مع ذاكرة عشوائية (RAM) وبسعة 2 جيجابايت وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.تعمل ساعة OPPO Watch x بواسطة نظامي تشغيل: WearOS 4 و RTOS مع سعة تخزين eMMC بسعة 4 جيجابايت، مع مهام الخلفية.أما عن عمر البطارية فتأتي ساعة OPPO Watch x بعمر بطارية يصل إلى 100 ساعة، ويستغرق الشحن الكامل حوالي 60 دقيقة.تحتوي ساعة OPPO Watch x أيضًا على VOOC Flash Charging والذي يوفر بطارية تكفي ليوم واحد عند شحنها لمدة 10 دقائق.تدعم ساعة OPPO Watch x أكثر من 100 وضع رياضي مع التعرف التلقائي على الأنشطة مثل الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة.وتتوفر الساعة بسعر يورو.