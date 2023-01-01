أفضل الطرق لتناول المانجو وتخزينها.. اكتشف أسرارها وفوائدها المتعددة



المانجو المانجو



نقدم بعض الأفكار المبتكرة لتناول المانجو بطرق مختلفة وممتعة، جرّب منها ما يناسبك واستمتع بطعم هذه الفاكهة اللذيذة .

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طرق لتناول المانجوهناك عدة طرق مبتكرة وممتعة لتناول المانجو، بحسب ما نشره موقع هيلثي، وتتمثل فيما يلي :المانجو المثلجاتقطّعي المانجو إلى مكعبات وضعيها في أكياس زبدة أو أكواب ثم ضعيها في الفريزر.عندما تتجمد، استمتع بتناول هذه المكعبات المانجو المثلجة كتحلية لذيذة ومُنعشة.سموذي المانجواخلطي المانجو المقطّع مع الحليب أو الزبادي في الخلاط.يمكنك إضافة عسل أو ثلج لإعداد سموذي متجانس وطري.شوربة المانجو الباردةقم بهرس المانجو المقطع في الخلاط مع الماء والحليب والقليل من السكر.ضعي المزيج في الثلاجة واستمتع بشوربة المانجو الباردة المنعشة.كرات المانجو المقليةقطّع المانجو إلى شرائح أو مكعبات وقم بتغطيتها بعجينة القلي.قلي الكرات في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.تُقدّم كوجبة خفيفة لذيذة.طبقات المانجو والجبنرتّب شرائح المانجو في طبقات مع قطع الجبن الكريمي أو الريكوتا.رش القليل من السكر البني واتركها في الثلاجة حتى تبرد قبل التقديم.ما هي أفضل الطرق لتخزين المانجو لفترة أطول؟هناك عدة طرق فعالة لتخزين المانجو لفترة أطول:تجميد المانجواغسل المانجو وقشّره وانزع البذرة.قطّع المانجو إلى مكعبات أو شرائح.ضع المانجو المقطّع في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق أو في حاويات محكمة.ضع الأكياس أو الحاويات في الفريزر. تدوم المانجو المجمد من 10 إلى 12 شهرًا.تجفيف المانجوقشّر المانجو وقطّعه إلى شرائح رقيقة.ضع الشرائح على صفيحة تجفيف أو في فرن درجة حرارته منخفضة (100-125 درجة فهرنهايت) لمدة 8-12 ساعة.تخزين المانجو المجفف في أكياس محكمة الإغلاق أو في برطمانات زجاجية. يدوم المانجو المجفف من 6 إلى 12 شهرًا.تخزين المانجو في الثلاجةاختر ثمار المانجو الناضجة والصلبة.ضعها في أكياس أو حاويات بلاستيكية محكمة الإغلاق وضعها في الثلاجة.تدوم المانجو المحفوظ في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام.تخزين المانجو في مرطبانات زجاجيةقم بتعقيم المرطبانات قبل الاستخدام.ضع شرائح المانجو في المرطبانات وغطها بعصير المانجو أو الماء المغلي.خزّن المرطبانات في مكان بارد وجاف، تدوم المانجو المخزن هكذا من 6 إلى 12 شهرًا.بهذه الطرق، يمكنك الاستمتاع بطعم المانجو اللذيذ لفترة أطول، اختر الطريقة المناسبة لتلبية احتياجاتك!