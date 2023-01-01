أفضل أنواع الأقمشة لارتدائها خلال الموجة الحارة



أفضل أنواع الأقمشة أفضل أنواع الأقمشة

كشفت هبة محمد، خبيرة الاقتصاد المنزلي، عن بعض أنواع الأقمشة التي تساعد على الشعور بالانتعاش والراحة خلال الأجواء الحارة.



وحددت خبيرة الاقتصاد المنزلي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أفضل أنواع الأقمشة للارتداء خلال الصيف، مؤكدة أن اختيار الأقمشة المناسبة والخفيفة سيساعد كثيرًا على الشعور بالانتعاش والراحة خلال الموجات الحارة، ويمكن التعرف عليها في السطور التالية..



أقمشة تساعد على الشعور بالانتعاش

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القطن:القطن هو خيار ممتاز للملابس خفيفة الوزن وقابلة للتنفس.يمتص العرق بشكل جيد ويساعد على تبريد الجسم.الأقمشة القطنية تسمح بتدفق الهواء وتحافظ على البشرة جافة ومرتاحة.الكتان:الكتان خفيف الوزن ويسمح بتدفق الهواء بسهولة.له خاصية تبريد طبيعية تساعد على الشعور بالانتعاش في الأجواء الحارة.الأقمشة الكتانية تكون ناعمة وخفيفة على البشرة.الحرير:الحرير خفيف الوزن ويتميز بخاصية التنفس الجيدة.يساعد على امتصاص العرق بسرعة ويحافظ على جفاف البشرة.الأقمشة الحريرية تكون لطيفة وناعمة على البشرة.الموسلين:الموسلين هو قماش خفيف وشبه شفاف يسمح بتدفق الهواء بسهولة.يمتص العرق بكفاءة ويحافظ على راحة البشرة في الأجواء الحارة.الأقمشة الموسلينية تكون خفيفة ومريحة للارتداء.الألوان والأنماط المفضلة للأقمشة في الصيفوأوضحت خبيرة الاقتصاد المنزلي، أنه ينصح بتفضيل الألوان الفاتحة والأنسجة المنسدلة للحصول على أفضل النتائج، وهناك بعض الألوان والأنماط المفضلة للأقمشة الخفيفة والمريحة في فصل الصيف ومنها:الألوان الفاتحة والخفيفة:الألوان البيضاء والرمادية الفاتحة والأزرق السماوي تعكس الحرارة وتساعد على إبقاء الجسم أكثر برودة.ألوان النعناع والأصفر والبيج والوردي الفاتح هي خيارات مثالية للشعور بالانتعاش.تساعد هذه الألوان الفاتحة على امتصاص العرق وتهويته بسهولة.الأنماط المنسدلة والخفيفة:الأقمشة ذات الأنماط المنسدلة كالشيفون والموسلين تشعر بالخفة والراحة.النقشات الزهرية والأشكال الهندسية الناعمة تبدو مثالية للملابس الصيفية.تساعد هذه الأنماط المنسدلة على تدفق الهواء وتبريد الجسم.التفاصيل الإضافية:الفتحات والشقوق والفتحات الجانبية في الملابس تساعد على تدفق الهواء.التطريزات الخفيفة والرسومات غير المعقدة تعطي لمسة جمالية دون إثقال الملابس.الأكمام القصيرة والفساتين والتنانير المنسدلة مناسبة للطقس الحار.باختصار، تفضيل الألوان الفاتحة والأنماط المنسدلة والخفيفة سيمنحك ملابس مريحة وخفيفة في فصل الصيف الحار ويشعرك بالإنتعاش.