أفضل أعشاب موسعة للشعب الهوائية.. تعرف عليها

يُعدّ الزعتر من العلاجات الشائعة للسُعال، والتهاب الحلق والشعب الهوائية؛ حيث تأثير شراب السُعال الذي يحتوي على مستخلص أوراق الزعتر واللبلاب في المساهمة بشكلٍ فعّالٍ في تخفيف السُعال المُصاحب لالتهاب الشُعب الهوائية الحادّ، وذلك لاحتوائه على مركباتٍ مُضادّةٍ للأكسدة، ويمكن صنع شاي الزعتر عن طريق وضع ملعقتين صغيرتين من الزعتر المُجفف إلى كوبٍ من الماء الساخن، وتركه ينقع مدّة 10 دقائق.
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الأعشاب الموسعة للشعب الهوائية.
· الزنجبيل ..
يمتاز الزنجبيل بخصائصه المُضادة للالتهابات، تأثير الزنجبيل في توسعة الشعب الهوائية، ويمكن تحضيره عن طريق إضافة 20-40 غراماً من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوبٍ من الماء الساخن، ثمّ ترك الخليط ينقع قليلاً، كما يمكن إضافة العسل، أو الليمون كمُنهاتٍ إضافيةٍ لتحسين طعم مشروب الزنجبيل.
· الزعتر..
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